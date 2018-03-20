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20.03.2018 22:26
Рубрика: Власть

ЦИК: Путин набрал на зарубежных участках почти 85% голосов

Текст: Галина Мисливская
Владимира Путина активно поддержали россияне за рубежом, голосовавшие на 401 участке в 145 странах мира.

"Наши соотечественники за рубежом проголосовали следующим образом: Владимир Путин получил 84,99% голосов, Павел Грудинин - 5,04%, Владимир Жириновский - 1,75%", - сообщил агентству "Интерфакс" член ЦИК РФ Василий Лихачев.

Фото: twitter.com/MID_RF
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Остальные места распределились практически так же, как и в России, но с другими цифрами. На четвертом месте Ксения Собчак с 4,07% голосов, на пятом - сооснователь "Яблока" Григорий Явлинский с 1,57%, за ним расположился бизнес-омбудсмен Борис Титов с результатом 0,65%. Замыкают восьмерку кандидатов Сергей Бабурин (его результат 0,42%) и Максим Сурайкин (0,3% голосов).

Количество проголосовавших за рубежом составило 475 тысяч человек, из них 56 тысяч приняли участие в досрочном голосовании, добавил Лихачев.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. На втором месте - Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем - Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский - на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%. Явка по России составила 67,4%.

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