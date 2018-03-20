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20.03.2018 08:16
Рубрика: В мире

Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год

Текст: Александр Ленин

Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились о бюджете на 2018 год, который составит 1,3 триллиона долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ожидается, что официально о соглашении американские политические силы объявят в ближайшее время. В четверг Палата представителей проголосует за соответствующие расходные статьи. Конгресс США должен утвердить проект бюджета на этот год во избежание приостановки работы правительства.

Сложные переговоры парламентариев прошли в минувший понедельник за закрытыми дверями. Сторонам пришлось пойти на взаимные уступки. В частности, представители Республиканской партии отстояли увеличение оборонного бюджета на десять процентов. Демократы в свою очередь добились роста финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны.

Госдолг США достиг 21 триллиона долларов

Между тем законодатели от Демократической партии отказались поддерживать инициативу президента США Дональда Трампа по изменению иммиграционного законодательства. И это несмотря готовность главы Белого дома пойти на сделку с членами Конгресса США о временном возобновлении программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними в обмен на финансирование сооружения стены на южной границе США в размере 25 миллиардов долларов.

Добавим, что демократы, скорее всего, уступят Трампу и не будут противиться выделению 1,6 миллиарда долларов на строительство физического барьера, но выступают против значительного увеличения штата сотрудников иммиграционных служб.

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