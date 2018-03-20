Дмитрий Песков: В России нет запасов химоружия

Россия уничтожила все запасы химического оружия, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва непричастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, подчеркнул он.

"Президент неоднократно повторил, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу - к делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона - что говорить обратное - нонсенс", - сказал журналистам Песков.

"Российская Федерация не обладает никакими запасами химических вооружений в той или иной форме. Они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей, в строгом соответствии с духом и буквой международных обязательств", - подчеркнул представитель Кремля.

"В этих условиях, что можно еще доказать?" - сказал Песков.

Не Москва должна доказывать невиновность, а Великобритания - представить доказательства. Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия должна доказать непричастность к этому делу, представитель Кремля заметил: "Наверно, должна предоставить Британия".

Песков призвал "сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то реальное под собой".

Заявление Меркель, по словам пресс-секретаря президента, "безусловно, не обнадеживает, потому что здесь речь идет о презумпции невиновности".