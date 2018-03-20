До лета можно будет купить доллары и евро по минимальной цене

Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion, специально для "Российской газеты":

- Доллар на этой неделе может повторить максимум пятницы в 57,80 рубля с хорошими шансами добраться до 58 рублей. А евро - преодолеть и закрепиться выше уровня в 71 рубль.

Вокруг России сейчас складывается непростой новостной фон - покушение на экс-сотрудника Скрипаля, реакция Газпрома на вердикт Стокгольмского арбитража - все это вызывает раздражение, отдаляет Россию от США и Европы. Для инвесторов, которые активно вкладывались в российские гособлигации в последние годы, это сигнал подумать о возможности сокращения своих позиций.

На этой неделе, в пятницу, Банк России может пойти на очередное понижение ключевой ставки с нынешнего уровня в 7,50 до 7,25 процента, а к концу года, если ориентироваться на комментарии главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о переходе к нейтральной политике, и до шести процентов. Американский ЦБ в свою очередь в среду повысит верхний диапазон ключевой ставки с 1,50 до 1,75 процента. И будет готов поступить так еще дважды в этом году.

В связи с этим к концу марта - в начале апреля доллар может подорожать до 58,50 рубля, а евро - стать дороже 72 рублей. Однако тем, кто собирается в отпуск летом, торопиться с покупкой валюты, пожалуй, не стоит. Геополитика в дальнейшем может уступить место фундаментальным факторам.

Весной еще представиться возможность приобрести доллары и евро по минимальным курсам с начала года благодаря ожидаемому улучшению ситуации на рынке энергоносителей. Во II квартале на рынке может сложиться ситуация дефицита поставок нефти за счет увеличения потребления, которое к тому времени не успеет абсорбировать прирост добычи сланцевой нефти в США. Цены на нефть, вероятно, вернутся к своим годовым вершинам, что на время привлечет интерес нерезидентов к вложениям в российские активы и рубль.