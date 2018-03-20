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20.03.2018 07:00
Рубрика: В мире

Додон: Молдавия останется надежным партнером России

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Кишинев остается надежным партнером Москвы во всех областях сотрудничества. Об этом информирует РИА Новости.

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По его словам, Россия является гарантом обеспечения мира в различных частях света и стратегическим партнером Молдавии. Также глава государства передал официальное поздравление в связи с победой Владимира Путина на выборах.

Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

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