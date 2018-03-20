Додон: Молдавия останется надежным партнером России

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Кишинев остается надежным партнером Москвы во всех областях сотрудничества. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, Россия является гарантом обеспечения мира в различных частях света и стратегическим партнером Молдавии. Также глава государства передал официальное поздравление в связи с победой Владимира Путина на выборах.

Додон намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.