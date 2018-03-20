Экс-президент Франции Николя Саркози взят под стражу

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в полиции в рамках расследования предполагаемых нарушений в отношении финансирования его избирательной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Эту информацию подтверждает Le Monde. По данным издания, экс-президент в настоящее время находится в полиции в Нантере, куда он был вызван для допроса в рамках расследования дела о возможном финансирования со стороны Ливии президентской кампании 2007 года. Напомним, в 2007 году президентские выборы во Франции завершились победой Николя Саркози во втором туре.

Подробности произошедшего пока не приводятся.