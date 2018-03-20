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20.03.2018 19:07
Рубрика: Власть

Источники успеха

Эксперты подвели итоги выборов президента
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) назвали основные тенденции состоявшихся выборов президента России.

В голосовании приняли участие 67,5% избирателей (73,4 млн человек). Такой уровень соучастия важен для стабильности, и он показал, что негативный тренд на тему снижения явки на выборы преодолен, считает глава ФоРГО Константин Костин. Главной причиной эксперты назвали хорошую работу ЦИК. Во-первых, система "Мобильный избиратель" дала возможность реализовать свое право голоса 5 миллионам 676 тысячам человек. Во-вторых, достигнут максимальный уровень информированности граждан о выборах - 95%. Дело в яркой кампании по информированию о выборах.

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Сработало как мобилизационный фактор и внешнее давление. Ситуация с Олимпиадой, "дело Скрипаля", санкции - все это сказалось не только на увеличении явки, но и на уровне поддержки кандидата-победителя. Более 56 миллионов российских избирателей проголосовали за Владимира Путина. Однако в основе высокого рейтинга все же лежат более глубинные причины, подчеркнул Костин. "Это позитивные оценки работы - рост уровня жизни, решение злободневных проблем, а также предложенная Путиным программа развития", - пояснил эксперт.

Показательны и прирост явки, и увеличение уровня поддержки Путина в городах-миллионниках. Так что гипотеза о том, что мегаполисы критичны по отношению к власти, более не состоятельна, сделал вывод глава ФоРГО. Из других тенденций - удивившая мировое сообщество поддержка Путина россиянами в странах Запада. "Ведь считалось, что те граждане, которые работают или проживают в Европе или США, с большим скепсисом относятся к российской власти, - отметил эксперт. - Но оказалось, что даже эти сограждане считают, что Путин - тот политик, который необходим стране".

Гипотеза о том,  что мегаполисы критичны  по отношению  к власти, более  не состоятельна

На старте кампании в январе прогноз поддержи Путина был 56%, однако успешная кампания изменила этот показатель, отметил член Совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Он назвал ряд факторов, которые на это сработали. Среди них - самовыдвижение, конкретные дела вместо предвыборных обещаний, ставка на гражданское общество. Кроме того, удалось вовлечь молодежь. На это, в частности, сработал проект "Лидеры России". "Победители получили кадровые назначения, что подтвердило серьезность намерения государства в создании социальных лифтов", - отметил Кузнецов.

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Что касается других кандидатов, то они вели "борьбу за последнее место", выглядели неубедительно, отметил президент Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Пробелы" в агитационных кампаниях кандидатов были налицо: никто, кроме Владимира Путина, не оперировал цифрами, оценил Костин. Основной посыл - "мы за все хорошее и против всего плохого". Однако конкретики, реального содержания программам и тезисам претендентов не хватало. Так, "плохие ролики и вялая кампания" подвели Владимира Жириновского, пояснил Костин, отвечая на вопрос "РГ". Избиратель не увидел прежнего запала и не услышал ярких лозунгов типа "Каждой бабе по мужику!", которыми ранее блистал вождь ЛДПР.

Что касается Павла Грудинина, то он мог бы получить и более убедительный результат, но допустил немало ошибок, отметил глава ФоРГО. В частности, сыграла роль путаница с зарубежными счетами кандидата, заигрывания с националистами, отказ от участия в дебатах и прочие недоработки.

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