Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека признал неприемлемым ряд жалоб, поданных против Российской Федерации.

Всего опубликовано четыре решения, в которых претензии заявителей отклоняются. Например, в одном из дел заявитель утверждал, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено тем, что явку с повинной у него приняли без адвоката.

Это очень тонкий процедурный момент. Явка с повинной априори подразумевает добровольность: человек пришел и покаялся. Но иногда бывает, что правоохранители буквально выбивают из подозреваемого показания, а потом в качестве как бы компенсации оформляют ему явку с повинной. Мол, не переживай, зато наказание будет помягче.

Впрочем, на практике нередки и обратные ситуации. Сначала человек добровольно обо всем рассказал. А потом поговорил в камере с ушлыми людьми, да еще и адвоката нашел бойкого, и начинает отказываться от своих слов. Дескать, не виноват, оговорил себя под давлением.

Поэтому каждый раз суд должен досконально разбираться во всех обстоятельствах, действительно ли человек пришел и добровольно повинился, какие еще есть доказательства его вины. В своих обзорах судебной практики Верховный суд России регулярно дает подробные разъяснения, на что именно надо обратить внимание, когда к делу приложена явка с повинной.

В данном случае, как выяснил Европейский суд по правам человека, гражданину был предоставлен бесплатный адвокат, однако человек от защитника отказался. Поэтому сейчас заявитель не вправе был предъявлять какие-либо претензии, решил ЕСПЧ.

"Европейский cуд пришел к выводу, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью, констатировав, что, отказавшись от услуг предоставленного при задержании адвоката, заявитель не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне", рассказывают в Министерстве юстиции России.

В другом деле заявитель жаловался на недостаточную, на его взгляд, сумму компенсации в связи с реабилитацией. Иными словами, человека в чем-то обвинили по ошибке, потом ошибку исправили и за это ему выплатили определенную сумму. Права человека нарушены не были. С этим согласились и в Страсбурге.

Как поясняют представители минюста, Европейский суд не установил каких-либо нарушений конвенционных прав заявителя и, признав жалобу неприемлемой, указал, что решения национальных судов о сумме компенсации являлись обоснованными.