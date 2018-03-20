Новости

Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
Названа предварительная причина взрыва в Мурманске 19:03
В Москве задержан актер из сериала "Последний мент" Анатолий Наряднов 18:55
Под Ульяновском учились бороться с джихад-мобилями 18:55
Исследование: Электрошок вернет подвижность после паралича 18:52
По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело 18:48
"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram 18:40
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 19:11
Рубрика: Власть

Страсбург без претензий

Европейский суд отклонил четыре жалобы против России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека признал неприемлемым ряд жалоб, поданных против Российской Федерации.

Всего опубликовано четыре решения, в которых претензии заявителей отклоняются. Например, в одном из дел заявитель утверждал, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено тем, что явку с повинной у него приняли без адвоката.

Это очень тонкий процедурный момент. Явка с повинной априори подразумевает добровольность: человек пришел и покаялся. Но иногда бывает, что правоохранители буквально выбивают из подозреваемого показания, а потом в качестве как бы компенсации оформляют ему явку с повинной. Мол, не переживай, зато наказание будет помягче.

Впрочем, на практике нередки и обратные ситуации. Сначала человек добровольно обо всем рассказал. А потом поговорил в камере с ушлыми людьми, да еще и адвоката нашел бойкого, и начинает отказываться от своих слов. Дескать, не виноват, оговорил себя под давлением.

КС напомнил о принципе равенства при назначении денежных компенсаций

Поэтому каждый раз суд должен досконально разбираться во всех обстоятельствах, действительно ли человек пришел и добровольно повинился, какие еще есть доказательства его вины. В своих обзорах судебной практики Верховный суд России регулярно дает подробные разъяснения, на что именно надо обратить внимание, когда к делу приложена явка с повинной.

В данном случае, как выяснил Европейский суд по правам человека, гражданину был предоставлен бесплатный адвокат, однако человек от защитника отказался. Поэтому сейчас заявитель не вправе был предъявлять какие-либо претензии, решил ЕСПЧ.

"Европейский cуд пришел к выводу, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью, констатировав, что, отказавшись от услуг предоставленного при задержании адвоката, заявитель не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне", рассказывают в Министерстве юстиции России.

В другом деле заявитель жаловался на недостаточную, на его взгляд, сумму компенсации в связи с реабилитацией. Иными словами, человека в чем-то обвинили по ошибке, потом ошибку исправили и за это ему выплатили определенную сумму. Права человека нарушены не были. С этим согласились и в Страсбурге.

Как поясняют представители минюста, Европейский суд не установил каких-либо нарушений конвенционных прав заявителя и, признав жалобу неприемлемой, указал, что решения национальных судов о сумме компенсации являлись обоснованными.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине