Евгений Курчич представит Беларусь на "Славянском базаре"

На XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" выступит 27-летний Евгений Курчич из Минска. Такое решение приняло жюри по итогам финала отборочного тура на конкурс "Славянского базара в Витебске".

Счастливый билет на вокальный конкурс в Витебске разыгрывали 10 финалистов отбора. Исполнение Евгением песни "Крик птицы" жюри оценило в максимальное количество баллов - 90. Всего он набрал 179 баллов из 180 возможных, что позволило стать безусловным лидером, сообщает БЕЛТА.

Евгений Курчич - педагог кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также певец, актёр, лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр искусствоведения, художественный руководитель шоу-группы "Маракасы". Исполнитель восемь лет шел к победе в отборе на этот конкурс, пробуясь с 2010 года. Участвовать в этом году певец изначально не планировал, но передумал, когда подготовил репертуар и узнал реакцию зрителей.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля.