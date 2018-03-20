Facebook начинает брать деньги с пользователей

Социальная сеть Facebook в апреле начнет тестировать сервис платных подписок для пользователей, которые хотят поддержать денежной суммой любимых видеоблогеров. Стоимость подписки составит пять долларов в месяц, сообщает Re/code.

Пользователи, оформившие подписку, получат доступ к видеоконтенту, а также специальный значок, который смогут разместить на своей странице.

Авторы видео будут получать около трех с половиной долларов от каждого подписчика, остальную сумму поделят между собой Apple и Google (оплачивать подписку можно будет в мобильных приложениях для iOS и Android).

В Facebook рассчитывают на то, что отсутствие комиссии позволит удержать авторов видео, которые могут перейти на другие платформы, такие как YouTube, полагает Re/code.