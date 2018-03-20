Новости

Спилберг рассказал, когда начнутся съемки нового "Индианы Джонса" 22:09
Во Львове требуют объявить персоной нон грата главу канцелярии Дуды 21:26
"Локомотив-Кубань" в полуфинале Еврокубка победил "Реджо Эмилию" 21:25
Число жертв обстрела Дамаска выросло до 35 21:20
Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином 21:06
Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 21:01
В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 21:01
Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России 20:53
Скончался экс-глава МВД России Виктор Ерин 20:38
Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске 20:35
У нового сериала по "Властелину колец" будет огромный бюджет 20:33
Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 20:57
Рубрика: Спорт

"Джокеры" сыграли

Финский "Йокерит" на своей площадке нанес ЦСКА первое поражение в Кубке Гагарина
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
В Континентальной хоккейной лиге продолжается второй раунд плей-офф. Четыре матча завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать, а чуть ранее важные события произошли в поединках представителей Западной конференции.
ЦСКА и "Йокериту" для выявления победителя серии понадобится как минимум пять матчей. Фото: РИА Новости ЦСКА и "Йокериту" для выявления победителя серии понадобится как минимум пять матчей. Фото: РИА Новости
ЦСКА и "Йокериту" для выявления победителя серии понадобится как минимум пять матчей. Фото: РИА Новости

Специалисты не без оснований на эту часть турнирной сетки смотрели изначально скептически. Дескать, ни ярославскому "Локомотиву", ни финскому "Йокериту" не под силу на равных биться с главными фаворитами сезона, СКА и ЦСКА соответственно. И первые матчи серий этот тезис вроде бы подтвердили - оба армейских клуба синхронно выиграли - 4:0. А вот дальше пошло поинтереснее.

Второй матч против "джокеров" из Хельсинки также остался за ЦСКА. Более того, вратарь армейцев Илья Сорокин снова ушел с площадки "сухим", оформив таким образом уже пятый "шатаут" в нынешнем Кубке Гагарина - первый раунд плей-офф ЦСКА выиграл у "Спартака" - 4:0, пропустив всего одну шайбу. Но скромный итоговый счет 2:0 оставлял надежду поклонникам "шутов", что на домашнем льду они смогут создать оппоненту более серьезные проблемы.

Фото: РИА Новости
Хоккеисты "Спартака" дважды подряд проиграли ЦСКА с общим счетом 0:7

Третья игра серии, прошедшая на "Хартвалл Арене", запомнится огромным количеством грубости и удалений. Парадоксальным образом финны, нарушавшие правила чаще и получившие аж два матч-штрафа, соперником за это не были наказаны ни разу. В большинстве ЦСКА на этот раз сыграл неудачно, а единственную шайбу в ворота "Йокерита" они забросили в равных составах - в начале третьего периода отличился Пашнин. А вот "джокеры" лишнего смогли использовать более продуктивно, и именно этот компонент оказался определяющим. Олли Палола сначала открыл счет на 32-й минуте, и он же в овертайме принес "Йокериту" такую важную победу - 2:1 в этом матче. Счет в серии аналогичный, но уже в пользу ЦСКА. Повторный поединок на "Хартвалл арене" состоялся вчера, но при любом его исходе команды еще вернутся в Москву на пятый матч.

Не получилось уложиться в минимальные сроки и питерскому СКА, который проиграл "Локомотиву" второй поединок серии. При счете 1:1 команды переехали в Ярославль, где выдали настоящий триллер. Волжане открыли счет в середине первого периода, причем точный щелчок Накладала не вызвал никаких вопросов - трибуны шумно отметили успех своей команды. Однако тренерская скамейка гостей указала арбитрам на момент, предшествовавший взятию ворот, - шайба, ударившись о боковое заградительное стекло, вылетела обратно на площадку. Рефери отправились пересматривать момент, и гол отменили.

- Не знаю, вышла шайба или нет. Наверное, по тому, что смотрели, вышла. Но судьям начинают указывать тренеры других команд на вещь, которую они не видели, - так прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции.

Эмоции игроков периодически захлестывали. Чего стоит прицельный удар в челюсть в исполнении ярославца Тальбо - олимпийский чемпион Зубарев после такого отправился в нокдаун. Завелся и Ковальчук, который и толкался, и провоцировал оппонентов на драку. Первую половину второго периода он в итоге провел на скамейке, но главный тренер Олег Знарок объяснил ситуацию прозаичнее - "у него конек забился". Именно Ковальчук, отдохнув, открыл счет в этой битве, удачно подставив клюшку. После броска Рыкова.

Билеты на "золотой" матч Суперлиги по хоккею с мячом поступили в продажу

Без матч-штрафа в такой игре, наверное, не обойтись было никак. Это наказание на 43-й минуте заработал Сергей Плотников. Силовой форвард СКА впечатал в бортик Картаева - тот еле доехал до скамейки с окровавленным лицом. Плотникова же за атаку соперника в область головы и шеи удалили до конца матча. Более того, чуть позже Сергею выписали двухматчевую дисквалификацию. "Поддался он эмоциям. Нехорошим эмоциям" - так прокомментировал поступок своего игрока главный тренер СКА Олег Знарок.

Пятиминутное численное преимущество ярославцы использовать не смогли, а в концовке точку поставил все тот же Илья Ковальчук - 2:0. Чуть ранее, кстати, судьи отменили гол армейца Каблукова, посчитав, что его одноклубник Кетов находился в площади ворот. Так что по незасчитанным шайбам в этой встрече 1:1, а вот в серии повели питерцы - 2:1.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине