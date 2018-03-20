В Континентальной хоккейной лиге продолжается второй раунд плей-офф. Четыре матча завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать, а чуть ранее важные события произошли в поединках представителей Западной конференции.

Специалисты не без оснований на эту часть турнирной сетки смотрели изначально скептически. Дескать, ни ярославскому "Локомотиву", ни финскому "Йокериту" не под силу на равных биться с главными фаворитами сезона, СКА и ЦСКА соответственно. И первые матчи серий этот тезис вроде бы подтвердили - оба армейских клуба синхронно выиграли - 4:0. А вот дальше пошло поинтереснее.

Второй матч против "джокеров" из Хельсинки также остался за ЦСКА. Более того, вратарь армейцев Илья Сорокин снова ушел с площадки "сухим", оформив таким образом уже пятый "шатаут" в нынешнем Кубке Гагарина - первый раунд плей-офф ЦСКА выиграл у "Спартака" - 4:0, пропустив всего одну шайбу. Но скромный итоговый счет 2:0 оставлял надежду поклонникам "шутов", что на домашнем льду они смогут создать оппоненту более серьезные проблемы.

Третья игра серии, прошедшая на "Хартвалл Арене", запомнится огромным количеством грубости и удалений. Парадоксальным образом финны, нарушавшие правила чаще и получившие аж два матч-штрафа, соперником за это не были наказаны ни разу. В большинстве ЦСКА на этот раз сыграл неудачно, а единственную шайбу в ворота "Йокерита" они забросили в равных составах - в начале третьего периода отличился Пашнин. А вот "джокеры" лишнего смогли использовать более продуктивно, и именно этот компонент оказался определяющим. Олли Палола сначала открыл счет на 32-й минуте, и он же в овертайме принес "Йокериту" такую важную победу - 2:1 в этом матче. Счет в серии аналогичный, но уже в пользу ЦСКА. Повторный поединок на "Хартвалл арене" состоялся вчера, но при любом его исходе команды еще вернутся в Москву на пятый матч.

Не получилось уложиться в минимальные сроки и питерскому СКА, который проиграл "Локомотиву" второй поединок серии. При счете 1:1 команды переехали в Ярославль, где выдали настоящий триллер. Волжане открыли счет в середине первого периода, причем точный щелчок Накладала не вызвал никаких вопросов - трибуны шумно отметили успех своей команды. Однако тренерская скамейка гостей указала арбитрам на момент, предшествовавший взятию ворот, - шайба, ударившись о боковое заградительное стекло, вылетела обратно на площадку. Рефери отправились пересматривать момент, и гол отменили.

- Не знаю, вышла шайба или нет. Наверное, по тому, что смотрели, вышла. Но судьям начинают указывать тренеры других команд на вещь, которую они не видели, - так прокомментировал ситуацию с незасчитанной шайбой главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции.

Эмоции игроков периодически захлестывали. Чего стоит прицельный удар в челюсть в исполнении ярославца Тальбо - олимпийский чемпион Зубарев после такого отправился в нокдаун. Завелся и Ковальчук, который и толкался, и провоцировал оппонентов на драку. Первую половину второго периода он в итоге провел на скамейке, но главный тренер Олег Знарок объяснил ситуацию прозаичнее - "у него конек забился". Именно Ковальчук, отдохнув, открыл счет в этой битве, удачно подставив клюшку. После броска Рыкова.

Без матч-штрафа в такой игре, наверное, не обойтись было никак. Это наказание на 43-й минуте заработал Сергей Плотников. Силовой форвард СКА впечатал в бортик Картаева - тот еле доехал до скамейки с окровавленным лицом. Плотникова же за атаку соперника в область головы и шеи удалили до конца матча. Более того, чуть позже Сергею выписали двухматчевую дисквалификацию. "Поддался он эмоциям. Нехорошим эмоциям" - так прокомментировал поступок своего игрока главный тренер СКА Олег Знарок.

Пятиминутное численное преимущество ярославцы использовать не смогли, а в концовке точку поставил все тот же Илья Ковальчук - 2:0. Чуть ранее, кстати, судьи отменили гол армейца Каблукова, посчитав, что его одноклубник Кетов находился в площади ворот. Так что по незасчитанным шайбам в этой встрече 1:1, а вот в серии повели питерцы - 2:1.