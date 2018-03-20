Дачный кабинет маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Мягкий свет, широкое окно наглухо завешено. Штора словно из губки, декорированной круглыми мелкими отверстиями. Так выглядят следы от пуль. После Великой Отечественной войны Василевский - министр Вооруженных сил СССР. В годы войны наряду с Жуковым - один из самых активных полководцев, правая рука Сталина.

Маршал говорит тихо, с удовольствием слушает московские новости. Я знаю: врачи запрещают ему даже короткие поездки в столицу - самочувствие неважное. О приезде на подмосковную дачу Василевского я договорился с ним напрямую. Мы обсуждали ЧП, которое произошло в те дни. Но я бы не смог ограничиться даже громкой темой - предо мной был Человек эпохи. К тому времени все крупные военачальники страны уже выпустили свои мемуары. А Василевский - нет. Хотя их ждали. Люди хотели узнать о его личном видении всемирной битвы и, конечно, о взаимоотношениях с Верховным. За все время нашего разговора Александр Михайлович лишь два или три раза употребил высокие слова. И я, человек сравнительно молодой, впервые почувствовал их глубинную суть. Каждое из них было оплачено его собственной жизнью величайшего воина, перенесшего кровавое испытание. В конце встречи я все же спросил: "Почему вы так долго не пишете мемуары? Их ждет страна".

Он подошел к небольшому столику. На столике высилась стопка новеньких книг. Взял верхнюю, сказал: "Привезли вчера вечером. Здесь - дело всей моей жизни". Сел за стол, поправил очки. Каллиграфическим, "генштабовским" почерком, вывел на титульной странице черной тушью трогательную дарственную надпись: "Это, - сказал он, - авторский экземпляр. Вы - первый, кому я книгу дарю". Я взял тяжелую, как снаряд, книгу, сказал: "Спасибо, Александр Михайлович, за все". Сказал просто, как говорил Василевский.

...Простился с супругой и внучкой Александра Михайловича. Сказал маршалу: "До свиданья". А через несколько недель уже со всей страной - "Прощайте, воин".