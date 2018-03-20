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20.03.2018 19:49
Рубрика: Власть

Россия после выборов

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
На состоявшихся президентских выборах Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав 76,69% при явке 67,98%. Его поддержало абсолютное большинство граждан России, имеющих право голоса.

Выборы были прозрачными и открытыми: присутствовало более полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, на участках велось онлайн-видеонаблюдение, использовалось более 12 800 КОИбов.

Особо отмечу, что в Крыму и Севастополе Владимир Путин получил больше 90% голосов.

Фото: REUTERS/Alexei Druzhinin
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Эти выборы проходили в условиях давления на нашу страну со стороны других государств. Особенно некрасивым было поведение украинских властей, при попустительстве и содействии которых экстремисты заблокировали доступ российских граждан, проживающих на территории Украины, к избирательным участкам, которые находились в наших дипломатических представительствах.

Полностью провалилась поддерживаемая из-за рубежа идея так называемой забастовки избирателей.

Кандидаты, ратовавшие за неолиберальный курс, вместе не собрали и 5%, необходимых для прохождения политической партии в Госдуму. Народ в очередной раз отказал в доверии тем, кто хотел бы вернуть нас к "идеалам" девяностых годов.

За 18 дней до выборов Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. В нем президент обозначил жесткий ответ на угрозы и вызовы в адрес России, зачастую звучащие со стороны западных лидеров. Полученная им после этого беспрецедентная поддержка со стороны граждан нашей страны означает, что, проводя курс на создание многополярного мира и на защиту наших национальных интересов на международной арене, Владимир Путин опирается на ясно выраженную волю российского народа.

Консолидация общества произошла и вокруг стратегических задач экономического и социального развития страны, поставленных в Послании.

В нем президент прежде всего говорил о том, что нужно совершить качественный скачок в развитии экономики: темпы экономического роста должны быть выше среднемировых, необходимо увеличить приток инвестиций до 27% от ВВП и продолжить возвращение капиталов на Родину, создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Также глава государства призвал совершенствовать транспортную инфраструктуру и использовать географическое положение России в мировом разделении труда. Кроме того, должны развиваться современные технологии, в том числе за счет диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Наконец, надо обеспечить развитие финансовой системы на базе достигнутого рекордно низкого уровня инфляции.

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Все это создаст возможности для выполнения масштабных социальных задач, которыми надо заниматься не после того, как будут решены задачи экономические, а одновременно с ними. В числе важнейших целей в социальной сфере - рост средней продолжительности жизни до 80 и более лет и обеспечение активного долголетия граждан нашей страны, качественное улучшение отечественного здравоохранения, увеличение доходов и покупательной способности населения, создание благоприятной среды для жизни людей. Напомню, что президент поставил задачу вдвое увеличить финансирование проекта "Городская среда", который очень важен для фракции "Единая Россия". В результате его реализации к 2024 году все общественные пространства и дворы станут современными и удобными.

Программа Владимира Путина, после того как она получила столь впечатляющую поддержку избирателей, должна стать программой всех уровней и ветвей власти, всех серьезных политических сил страны на ближайшие шесть лет.

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