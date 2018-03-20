Новая сфера применения наноалмаза, полученного в группе Степана Бацанова, стала для самого автора полной неожиданностью. А ведь он профессор не только ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений, но и визит-профессор в университетах США, Японии и Великобритании.

Как известно, наноалмазы получают при детонации взрывчатых веществ. Вообще у них множество применений - от квантовых компьютеров до прицельной доставки лекарств в раковые клетки, не говоря уже об абразивах, сверхтвердых и композиционных материалах. Эта проблематика является приоритетной в США, Китае, Евросоюзе и Японии, ежедневно в мире публикуется более 100 статей и патентов по этой тематике.

- Однако в нашей стране возникло оригинальное направление, - говорит Бацанов. - Так, в 1993 году группа сибирских ученых синтезировала наноалмазы детонацией БТФ (С 6N 6O 6), но они не изучили их состав и свойства. Когда мы решили в этом разобраться, то обнаружили, что в наноалмазе нет водорода. Именно поэтому его свойства кардинально изменились. А после исследований в Институте Ланжевена (Франция) стало ясно, что этот материал перспективен в ряде областей ядерной физики, в частности, в нейтронной оптике. Проблема состояла только в дороговизне БТФ. Мы решили эту задачу, получив безводородный наноалмаз из промышленного ВВ - гексогена. Французы нам сообщили, что мы можем получить заказы на многие килограммы безводородного наноалмаза.

- Меня заинтриговал столь крупный заказ в сочетании со словом "нейтронная оптика", и я рассказал о своих работах специалистам Троицкого Института ядерных исследований, - говорит Бацанов. - Оказалось, что безводородные наноалмазы могут повышать эффективность работы ядерных реакторов на медленных (холодных) нейтронах. Такие наноалмазы не поглощают нейтроны, а значит, могут служить для них идеальными отражателями, увеличивая их концентрацию в рабочей зоне. Это позволит уменьшить требование к степени обогащения урана, используемого в реакторах.