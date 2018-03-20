Капитальные вложения в электротранспорт растут

Городской электрический транспорт нуждается в обновлении путей, сетей и составов больше, чем другие виды общественного транспорта.

75 процентов всего электротранспорта в стране - техника старше 10 лет. В большинстве российских городов электротранспорт на дотациях, убыточны более 80 процентов предприятий, идет "тренд" на закрытие трамвайных линий, при этом в мире за последние 20 лет построено более 120 новых трамвайных систем. Все это делает электротранспорт подходящим и интересным направлением для концессионеров.

По данным Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), в различных стадиях подготовки находятся проекты в более чем 10 муниципальных образованиях, некоторые публично обсуждаются на протяжении нескольких последних лет. Дальше всех в этом направлении продвинулась "Транспортная концессионная компания", которая реализует проект по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Концессионное соглашение с городом сроком на 30 лет подписано в 2016 году. Объем инвестиций - около 14 миллиардов рублей. Проект предусматривает реконструкцию трамвайной линии, ввод трех очередей из 23 современных трехсекционных низкопольных вагонов вместимостью до 376 пассажиров каждый. Стоимость проезда будет такой же, как и в общегородском транспорте.

Власти Питера всерьез намерены модернизировать систему городского общественного транспорта, в том числе и электрического. Летом прошлого года в городе были одобрены концепции строительства двух линий скоростного трамвая - Купчино-Шушары-Славянка и Южная-Колпино. Общий объем инвестиций превысит 52 миллиарда рублей, срок реализации проектов - до 2021 года. Сейчас принимаются заявки на участие в конкурсе. Согласно разработанному плану-графику конкурсных процедур, соглашение будет подписано в марте-апреле 2018 года. Срок действия концессии составит 30 лет.

Обсуждать варианты концессионного соглашения готова и администрация Челябинска. По словам ее главы Евгения Тефтелева, инвесторы интересуются автопредприятием и предприятием городского электротранспорта. Город готов рассмотреть все предложения и принять решение по этому вопросу.

Количество концессионных проектов будет только расти. Они выгодны и государству, и бизнесу

"Как мы видим на примере большинства реализуемых проектов, сроки их окупаемости достаточно длительны - в договоры закладывается срок тридцать лет, что вообще характерно для инфраструктурных проектов, - обратил внимание аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев. - Строительство и модернизация путей и контактной сети, закупка подвижного состава - это очень затратные статьи. Несмотря на то, что проектов подобного рода немного, а примеров успешной реализации из-за длительности сроков пока и вовсе нет, это направление можно считать перспективным". По словам эксперта, рынок находится в стадии формирования и в будущем будет расти. "Во всяком случае, интерес инвесторов к транспортным проектам есть", - отметил Калачев.

Проекты в сфере общественного транспорта в российских условиях в принципе подходят для концессии даже лучше, чем в ЖКХ, полагает эксперт. Более высокая платежная дисциплина пассажиров и удобная форма сбора платы, а также меньшие ограничения в тарифном регулировании позволяют избежать рисков.

"Сейчас идет подготовка ряда частных концессионных инициатив в Златоусте, Санкт-Петербурге, Новокузнецке. Поэтому можно утверждать, что идет процесс формирования рынка концессионных проектов в области электрического транспорта. На федеральном уровне созданы все предпосылки", - рассказал советник президента "ПК Транспортные системы", гендиректор Первой компании транспортной инфраструктуры Андрей Шестопалов. Останавливает потенциальных концессионеров, по его словам, низкий уровень компетентности городских властей в части транспортного планирования и финансирования общественного транспорта. Сейчас они сконцентрированы на организации системы, ориентированной на конкуренцию за деньги пассажира. При этом более правильной является система, ориентированная на качество услуги, полагает эксперт.

"Количество концессионных проектов будет расти. Они выгодны государству и представляют интерес для бизнеса. В Петербурге в середине марта пройдет конкурс по выбору концессионера на строительство трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Участвуют пять компаний", - рассказал президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Василий Остряков. Не стоит забывать и об электробусе. "У нас в работе несколько проектов, в том числе строительство парка электробусов с динамической зарядкой и линии для музейного комплекса в Петергофе", - поделился Василий Остряков.