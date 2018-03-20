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20.03.2018 22:01
Рубрика: Экономика

Надежному инвестору и рельсы в руки

Капитальные вложения в электротранспорт растут
Текст: Инна Зубарева
Российская газета - Спецвыпуск №7521 (58)
Городской электрический транспорт нуждается в обновлении путей, сетей и составов больше, чем другие виды общественного транспорта.
Города могут модернизировать систему электрического транспорта с помощью частного капитала. Фото: Завражин Константин Города могут модернизировать систему электрического транспорта с помощью частного капитала. Фото: Завражин Константин
Города могут модернизировать систему электрического транспорта с помощью частного капитала. Фото: Завражин Константин

75 процентов всего электротранспорта в стране - техника старше 10 лет. В большинстве российских городов электротранспорт на дотациях, убыточны более 80 процентов предприятий, идет "тренд" на закрытие трамвайных линий, при этом в мире за последние 20 лет построено более 120 новых трамвайных систем. Все это делает электротранспорт подходящим и интересным направлением для концессионеров.

По данным Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), в различных стадиях подготовки находятся проекты в более чем 10 муниципальных образованиях, некоторые публично обсуждаются на протяжении нескольких последних лет. Дальше всех в этом направлении продвинулась "Транспортная концессионная компания", которая реализует проект по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Концессионное соглашение с городом сроком на 30 лет подписано в 2016 году. Объем инвестиций - около 14 миллиардов рублей. Проект предусматривает реконструкцию трамвайной линии, ввод трех очередей из 23 современных трехсекционных низкопольных вагонов вместимостью до 376 пассажиров каждый. Стоимость проезда будет такой же, как и в общегородском транспорте.

Фото: depositphotos.com
В 2017 году половина автомобилей продана в кредит

Власти Питера всерьез намерены модернизировать систему городского общественного транспорта, в том числе и электрического. Летом прошлого года в городе были одобрены концепции строительства двух линий скоростного трамвая - Купчино-Шушары-Славянка и Южная-Колпино. Общий объем инвестиций превысит 52 миллиарда рублей, срок реализации проектов - до 2021 года. Сейчас принимаются заявки на участие в конкурсе. Согласно разработанному плану-графику конкурсных процедур, соглашение будет подписано в марте-апреле 2018 года. Срок действия концессии составит 30 лет.

Обсуждать варианты концессионного соглашения готова и администрация Челябинска. По словам ее главы Евгения Тефтелева, инвесторы интересуются автопредприятием и предприятием городского электротранспорта. Город готов рассмотреть все предложения и принять решение по этому вопросу.

Количество концессионных проектов будет только расти. Они выгодны и государству, и бизнесу

"Как мы видим на примере большинства реализуемых проектов, сроки их окупаемости достаточно длительны - в договоры закладывается срок тридцать лет, что вообще характерно для инфраструктурных проектов, - обратил внимание аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев. - Строительство и модернизация путей и контактной сети, закупка подвижного состава - это очень затратные статьи. Несмотря на то, что проектов подобного рода немного, а примеров успешной реализации из-за длительности сроков пока и вовсе нет, это направление можно считать перспективным". По словам эксперта, рынок находится в стадии формирования и в будущем будет расти. "Во всяком случае, интерес инвесторов к транспортным проектам есть", - отметил Калачев.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В столичных трамваях продолжают убирать турникеты

Проекты в сфере общественного транспорта в российских условиях в принципе подходят для концессии даже лучше, чем в ЖКХ, полагает эксперт. Более высокая платежная дисциплина пассажиров и удобная форма сбора платы, а также меньшие ограничения в тарифном регулировании позволяют избежать рисков.

"Сейчас идет подготовка ряда частных концессионных инициатив в Златоусте, Санкт-Петербурге, Новокузнецке. Поэтому можно утверждать, что идет процесс формирования рынка концессионных проектов в области электрического транспорта. На федеральном уровне созданы все предпосылки", - рассказал советник президента "ПК Транспортные системы", гендиректор Первой компании транспортной инфраструктуры Андрей Шестопалов. Останавливает потенциальных концессионеров, по его словам, низкий уровень компетентности городских властей в части транспортного планирования и финансирования общественного транспорта. Сейчас они сконцентрированы на организации системы, ориентированной на конкуренцию за деньги пассажира. При этом более правильной является система, ориентированная на качество услуги, полагает эксперт.

Фото: depositphotos.com
Водители постигают азы мастерства на тренажерах

"Количество концессионных проектов будет расти. Они выгодны государству и представляют интерес для бизнеса. В Петербурге в середине марта пройдет конкурс по выбору концессионера на строительство трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Участвуют пять компаний", - рассказал президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Василий Остряков. Не стоит забывать и об электробусе. "У нас в работе несколько проектов, в том числе строительство парка электробусов с динамической зарядкой и линии для музейного комплекса в Петергофе", - поделился Василий Остряков.

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