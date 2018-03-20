На сайте Киевской городской госадминистрации закончилось голосование жителей украинской столицы по вопросу о переименовании площади Льва Толстого. Великий русский писатель оказался киевлянам ближе, чем агроном и публицист из Херсона Евгений Чикаленко, в честь которого предлагалось переименовать площадь. Это первый случай, когда жители украинской столицы попытались противостоять эпидемии "декоммунизации" и "дерусификации".

Голоса под петицией о переименовании, имеющей статус "общественного опроса", распределились следующим образом: за отказ от памяти автора "Войны и Мира" проголосовали 1271 человек, против - 1813. Как напоминает украинское издание "Вести" со ссылкой на представителей аппарата КГГА, это уже третья попытка переименовать площадь с помощью опроса населения: первая состоялась в январе прошлого года и была отменена из-за явной "накрутки" голосов за переименование, которые одновременно сотнями поступали на сайт мэрии, причем не из Киева. Второй опрос националисты инициировали в мае, и снова его результаты были аннулированы из-за попыток фальсификации. И только итог третьего голосования был сочтен секретариатом КГГА прозрачным и честным.

Однако результат волеизъявления менее чем двух тысяч активных киевлян - одной тысячной населения украинской столицы - гарантией от переименования в будущем не является. Опрос носил рекомендательный характер, и при желании городские депутаты могут вынести вопрос о переименовании на голосование, наплевав на мнение горожан. Так уже было с переименованием Московского моста, парка Дружбы народов и других топонимов, не подпадающих под закон "о декоммунизации".