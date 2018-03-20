Криштиану Роналду продолжает забивать. Футболист мадридского "Реала" забил четыре мяча во встрече чемпионата Испании с "Жироной" (6:3).

В календарном 2018 году Криштиану забил 18 мячей. Только вдумайтесь: с начала года Роналду забил в национальном чемпионате больше, чем такие команды, как "Милан", "Арсенал" (по 17 мячей), "Манчестер Юнайтед" (15), дортмундская "Боруссия" (14) и лондонский "Челси" (12). Кроме того, португалец в игре с "Жироной" оформил 50-й хет-трик в карьере.

- Когда Роналду в порядке, то и "Реал" в порядке, - отметил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. - Он просто великолепен. Не перестаю удивляться его игре.

Что касается гонки бомбардиров чемпионата Испании, то Криштиану с 22 мячами обогнал форварда "Барселоны" Луиса Суареса (21 гол). Лидирует в этом списке еще один футболист каталонцев Лионель Месси, в активе которого 25 мячей.