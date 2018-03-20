Кустурица: Слово Путина - это крепость, в отличие от его западных коллег

Слово Путина - крепость, в отличие от его западных коллег, которые неоднократно демонстрировали свою лживую сущность. Это в определенной степени и способствовало тому великолепному результату, которого достиг российский лидер 18 марта, получив всемерную поддержку собственных граждан. Такую позицию озвучил всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица, присоединившийся к поздравлениям Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

"Это победа не только Владимира Путина, - подчеркнул Эмир Кустурица в интервью сербскому порталу "Искра". - Ошеломляющему результату способствовали ведущие политики Великобритании, а также их коллеги из Германии и Франции. Они как будто забыли, что их ложь об использовании химического оружия уже была разрушена в Ираке, и даже Тони Блэр признал этот вампирский поступок, после чего английская и американская пресса возложили именно на него ответственность за произошедшее. Он обманул всю цивилизацию, началась новая война! Вероятно, он не был осужден лишь потому, что реальные владельцы западной демократии, похоже, продолжали использовать мошенничество как инструмент. Так, запущенный на Западе процесс в отношении России и ее выборов не отвечал только интересам россиян. Почему бы Россия стала убивать кого-то в Англии с помощью нервнопаралитического газа за несколько дней до выборов и столь важного для нее чемпионата мира по футболу? Почему Путин должен был, якобы, испортить репутацию своей страны в преддверии выборов? Эта логика была проигнорирована Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, и теми, кто считал, что это сделает невозможным избрание Владимира Владимировича президентом Российской Федерации. Ситуация изменилась в обратную сторону. Результаты Путина на двадцать процентов превзошли те, что были продемонстрированы им на президентских выборах 2012 года".

Режиссер считает, что немаловажной составляющей успеха Владимира Путина является честность политика перед своим окружением, российскими гражданами и партнерами.

"Слово, которое он произносит, становится крепостью, а речи большинства его западных коллег, в чем мы могли не единожды убедиться, превращаются в продажных женщин", - отметил он.

Напомним, что на Балканах, а особенно в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины, с ликованием восприняли победу Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. В Белграде и Баня-Луке были развешены транспаранты с изображением российского лидера, обычные люди и политики искренне радовались данному событию, отмечая, что это позитивно скажется на стабильности в мире. Естественно, сербские лидеры первыми направили теплые поздравления в адрес новоизбранного главы РФ.

Так, близкий друг Эмира Кустурицы - президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью "Российской газете", присоседившись к поздравлениям своих коллег, отметил особое значение победы Владимира Путина как для россиян, так и для сербов.

"Думаю, что для России это будет лучшим и главным событием, так как именно Путин стал символом воскрешения РФ не только во внутренних, но и во внешних делах, - подчеркнул Милорад Додик. - Это человек, который вернул России ее место на международной арене, где она теперь открыто отстаивает собственные интересы, защищает международное право и уверенно борется против спекуляций и провокаций Запада. Мы и дальше рассчитываем на укрепление дружеских связей с Москвой. История нам продемонстрировала, что сербы и русские даже в тяжелейшие моменты разделяют одинаковые ценности. Хотя нас и стараются, в том числе с помощью спецопераций Запада и раздутой антироссийской истерии, поссорить с Россией, но это не удается благодаря личности Путина и выстроенной им внешнеполитической линии".