На прошлой неделе, буквально за несколько дней до президентских выборов, министр энергетики России Александр Новак доложил главе государства о том, что в двадцатых числах мая на Крымском полуострове вступят в строй первые очереди двух энергоблоков на строящихся Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанциях. Это очень важное событие, причем не только для жителей и гостей Крыма. Потому что к концу нынешнего года полуостров будет полностью обеспечивать себя электроэнергией. Вопросы перетоков с материком полностью потеряют свою остроту.

Проблемы с обеспечением электричеством в Крыму - достаточно застарелые. Они существовали еще со времен СССР. Причины их очевидны - старые электростанции, изношенные сети. Более 80% электроэнергии полуостров получал от Запорожской АЭС и из Николаевской области.

Ненадежность такой схемы стала очевидной в ноябре 2015 года, когда были серьезно повреждены три электролинии, обеспечивающие этот переток. Местные же станции могли дать не больше трети электроэнергии, в которой нуждался полуостров. Начались веерные отключения, был введен режим ЧС. Через два месяца благодаря принятым экстренным мерам положение удалось поправить. Уже в декабре заработал энергомост из материковой России, который давал Крыму 85% необходимого электричества. Позже были запущены мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью более 390 МВт. Это почти треть потребления.

Однако понятно, что это все меры чрезвычайные и временные.

Запуск двух энергоблоков на Севастопольской и Симферопольской ТЭС кардинально меняет картину. Значит, уже можно будет перестать пользоваться передвижными газотурбинными установками. Они, конечно, здорово выручили крымчан. Но работают на дизельном топливе, соответственно, электричество производят дорогое.

Вторые пусковые этапы, по словам министра Новака, будут закончены во втором полугодии. После того как в конце 2018 г. будут введены в строй Севастопольская и Симферопольская ТЭС общей мощностью 940 МВт, а также частная Сакская ТЭС мощностью около 120 МВт, полуостров будет обеспечен собственной генерацией в дополнительном объеме более одного гигаватта. С резервом собственной крымской генерации порядка 70%.

Заметные перемены обозначились и в соседнем Краснодарском крае. Как ни парадоксально, эта всероссийская житница и здравница давно считается одной из самых энергетически отстающих.

Эксперты медиагруппы "МИА Россия сегодня", используя материалы АО "Системный оператор ЕЭС", установили, что в прошлом году 49 российских регионов произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем ее потребили. В числе тех субъектов Федерации, в которых ситуация наиболее сложная, оказался и Краснодарский край. Он вошел в тройку регионов, испытывающих наиболее острую нехватку собственной электроэнергии. Дефицит составил 15,4 миллиарда киловатт-часов. Электроснабжение потребителей Краснодарского края только на 34% обеспечивается за счет собственных станций. Около 66% электроэнергии поступает из соседних регионов.

При этом край динамично развивается. Бурными темпами строится жилье, промышленные предприятия, дома отдыха и санатории. В ближайшее время на Кубани пройдут многие крупные мероприятия, в том числе чемпионат мира по футболу. Воплощаются в жизнь крупные инвестиционные проекты федерального уровня, развивается портовая инфраструктура на Азово-Черноморском побережье. И все это требует электричества. А его недостает. И в результате - объекты региональной инфраструктуры работают на пределе своих возможностей.

Причина такого положения, в котором оказался этот благодатный край, ясна и понятна. Это в первую очередь устаревшие технологии и оборудование, в том числе электростанции, которые просто не справляются с выпавшими на их долю дополнительными нагрузками.

О том, в чем суть проблем кубанской электроэнергетики, очень подробно рассказывал СМИ некоторое время назад председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Краснодарского края Григорий Зезюлин.

По его словам, энергосистема края работает практически на пределе. Электросети изношены, схемы передачи электроэнергии давно устарели. В итоге - высокие потери электричества. Что, естественно, отражается на тарифах. А потребление электроэнергии в регионе при этом постоянно растет. Как подчеркнул Григорий Зезюлин, основные производственные фонды энергетики Кубани создавались несколько десятилетий тому назад и к настоящему времени исчерпали свой ресурс.

В связи с ростом промышленного производства, развитием сельхозпроизводства и переработки потребность в электроэнергии в Краснодарском крае ежегодно растет на пять с половиной процентов. По данным экспертов, за последние восемь лет пиковый объем нагрузки на кубанскую энергосистему вырос более чем в два раза. И по прогнозам этот рост будет только продолжаться.

К концу года Крым будет полностью обеспечивать себя электроэнергией

В регионе наблюдается парадоксальная ситуация: нехватка энергетических ресурсов, с одной стороны, и наличие богатейших природных резервов - с другой. Краснодарский край обладает всеми видами возобновляемых источников энергии: ветровой, солнечной, геотермальной, а также энергией биомассы. И следует отметить, что такими возможностями краснодарцы не пренебрегают. Здесь, к примеру, уже строится десять ветровых электростанций, общая мощность которых почти 1300 МВт. Но верно и то, что погода - штука переменчивая, и полностью полагаться на нее было бы недальновидно. Что бы ни говорили, ТЭС куда надежнее.

И вот наметилось решение проблемы. На днях был закрыт список компаний - участников конкурса на строительство мощной теплоэлектростанции на юго-западе Краснодарского края - Юго-Западной ТЭС. В итоге соискателями крупного контракта стали три компании. Это ПАО "Фортум" - российское подразделение финского концерна Fortum, ООО "ВО "Технопромэкспорт" (входит в группу "Ростехнологии") и "ВетроОГК" - компания "Росатома". Последняя компания специализируется на инвестициях в ветровую электроэнергетику. Однако некоторое время назад заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко заявил журналистам, что не видит в этом препятствий для участия в конкурсе.

Таким образом, в Министерстве энергетики РФ завершился предварительный этап формирования списка потенциальных инвесторов на строительство электростанции. Составлен своего рода шорт-лист. И хотя эта процедура считается достаточно формальной и компании официально лишь подтвердили свой интерес к проекту, ее итоги, по мнению экспертов, говорят о том, что пройден очень важный этап - пул основных претендентов на выполнение контракта уже сформирован. Именно эти три компании вышли по сути в финал конкурса. Его второй этап пройдет в конце марта, а 1 апреля будут подведены окончательные итоги и станет известно имя победителя. Того, кто получит право вести строительство теплоэлектростанции, в которой Краснодарский край остро нуждается.

Понятно, что строительство в Краснодарском крае новой ТЭС, проектная мощность которой составляет 465 МВт (по плану она должна вступить в строй в 2020 году), в значительной степени поможет решить энергетические проблемы региона.

Следует также отметить, что проект строительства этой электростанции является предметом обсуждения вот уже почти три года. Сообщалось об интересе некоторых крупных компаний к этому проекту, однако названия компаний не раскрывались. Первоначально планировалось, что мощность станции составит более 600 МВт, но позже ее понизили до 460 МВт. Гарантированный возврат инвестиций - в течение 15 лет. Предполагается, что поставка электроэнергии начнется в 2021 году.

В феврале 2018 года "ВетроОГК", специализирующаяся на производстве электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии, подтвердила свой интерес. ООО "ВО "Технопромэкспорт"", строящее объекты энергетики в Крыму, также подтвердили подачу заявки.

В ПАО "Фортум" сообщили, что пока не приняли решения об участии во втором туре отбора. Концерну Fortum принадлежит в России восемь теплоэлектростанций. В том числе одна из крупнейших и наиболее современных в России - Няганская ГРЭС.