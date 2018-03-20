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20.03.2018 14:51
Рубрика: Власть

Лукашевич: БДИПЧ не удалось избежать политизированных оценок

Текст: Владислав Воробьев
"Отмечаем наличие в оценках БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) позитивных моментов, таких как эффективность работы Центризбиркома России и избирательных комиссий "на местах" по организации и проведению выборов, соблюдение установленных законом сроков", - заявил во вторник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя предварительные оценки БДИПЧ ОБСЕ выборов Президента России.
Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Эксперты Бюро отмечают, что недавние законодательные изменения в нашей стране учитывают ряд прежних рекомендаций БДИПЧ. Отмечена и точность списков избирателей, упрощение процедуры сбора подписей в поддержку кандидатов, отмена открепительных удостоверений и появление возможности проголосовать по месту пребывания (этим нововведением, по данным БДИПЧ, смогли воспользоваться 5,6 млн избирателей). По мнению Бюро, сам день выборов прошел в целом спокойно (процесс голосования оценен на "хорошо" и "отлично" в 96 % случаев наблюдения)", - подчеркнул Лукашевич.

"Вместе с тем вынуждены констатировать, - добавил постпред РФ при ОБСЕ, - что БДИПЧ в очередной раз не удалось избежать политизированных оценок избирательного процесса в России. Разочарованы тем, что, несмотря на беспрецедентную открытость и максимально конструктивное взаимодействие, которые российская сторона демонстрировала на всех этапах работы с миссией Бюро, выводы наблюдателей не стали объективными и беспристрастными. Тезисы о том, что в России имеются "серьезные ограничения основных прав и свобод", ничем, по сути, не подкреплены. Кстати, это заметно контрастирует с оценками, которые дали миссии СНГ, ШОС и целый ряд независимых международных экспертов на выборах".

Он также напомнил, что БДИПЧ призвано оказывать государствам-участникам ОБСЕ содействие в выполнении взятых на себя обязательств, оценивать степень соответствия избирательных процессов этим обязательствам. "Анализ внутриполитического контекста выборов не входит в мандат Бюро и его миссий, - заметил Лукашевич. - К тому же, со стороны БДИПЧ пока не последовало реакции на возмутительное решение властей Украины не допускать российских граждан на избирательные участки в посольствах и генеральных консульствах России в день выборов. Рассчитываем, что ОБСЕ даст принципиальную оценку действиям Киева".

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"К сожалению, БДИПЧ не удалось преодолеть застарелую привычку трактовать российские реалии преимущественно в темных тонах вне зависимости от позитивных изменений. Совершенно другие подходы мы наблюдаем при оценке Бюро ситуации в западных государствах. Считаем, что причины указанных перекосов в деятельности Бюро кроются в том числе в отсутствии единых согласованных государствами стандартов и правил наблюдения за выборами. Об этом мы регулярно напоминаем руководству БДИПЧ", - подытожил Александр Лукашевич.

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