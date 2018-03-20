В плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжаются полуфиналы конференций. Матчи "Локомотив" - СКА и "Йокерит" - ЦСКА завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать. А чуть ранее в Магнитогорске и Челябинске состоялись поединки с участием представителей Востока.

"Металлург" - "Ак Барс" - это всегда отличная вывеска. У обоих коллективов по два Кубка Гагарина в коллекции, и очень вероятно, что именно победитель этой пары будет в итоге играть в финале Кубка Гагарина. Год назад команды также пересекались в плей-офф, и тогда "Магнитка" казанцев сокрушила в четырех матчах. Было бы наивно полагать, что главный тренер "барсов" Зинэтула Билялетдинов забыл ту звонкую пощечину и не придумал за год, как на нее ответить.

В этот раз именно "Ак Барс" выглядит фаворитом, и не только из-за жажды реванша. Команда стабильно провела сезон, завершила "регулярку" на первом месте в конференции, и может похвастаться как надежной обороной, так и вариативностью атаки. "Металлург" же пережил смену главного тренера. Лидеры "сталеваров" не становятся моложе, да и уход Даниса Зарипова как раз в "Ак Барс" не мог не повлиять на команду. Первый матч нынешней серии остался за "Магниткой", которая вырвала победу в овертайме благодаря голу Вольски в большинстве - 4:3.

Но уже на следующий день "барсы" ответили более чем убедительно - 4:1. После второго периода олимпийский чемпион Пхенчхана Василий Кошечкин, пропустивший к этому моменту четырежды, отправился отдыхать. Место в воротах "Металлурга" занял молодой Илья Самсонов. Он ошибок не допустил. Впрочем, и "Ак Барс", имея комфортное преимущество, был уже не столь настойчив.

Тренерский штаб "Магнитки", решая вратарский вопрос на следующий матч, сделал самый очевидный выбор. В "рамку" с первых минут вновь встал более опытный Кошечкин. Он пропустил уже на первой минуте от Секача, но затем Мозякин в большинстве ситуацию выправил. А вот после того, как "барсы" забросили дважды подряд в самом начале второго периода, во вратарском дуэте "Металлурга" снова произошла рокировка. В бой отправился Самсонов, а незадолго до перерыва Осала в большинстве сделал счет 2:3, подарив хозяевам надежду на спасение. Но третий период показал, что проблемы "Металлурга" заключаются не только и, наверное, не столько во вратаре. Токранов оперативно увеличил преимущество казанцев, а Азеведу на 55-й минуте окончательно добил "Металлург" - 5:2. Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу "Ак Барса". И девять шайб, заброшенных командой Билялетдинова в двух матчах, могут "Магнитку" окончательно надломить. Определяющим должен стать следующий матч, который сегодня пройдет в Магнитогорске.

В Челябинске успех тоже праздновали гости, хотя первая половина матча даже не намекала на такой исход. "Трактор" доминировал в первом периоде, почти вчетверо перебросав оппонентов. После перерыва хозяева воплотили территориальное преимущество в заброшенные шайбы. Главным героем здесь стал Алексей Кручинин, который сначала забил сам, а затем отдал голевую передачу на Шарова - 2:0 по итогам двух периодов, и перспективы уфимцев выглядели более чем туманно.

Ключевой момент матча произошел на 43-й минуте, когда шайба влетела в ворота Францоуза от конька Михаила Юнькова. Судьи долго пересматривали эпизод, изучая, было ли намеренное движение ногой со стороны форварда "Салавата", но в итоге рассудили, что имел место рикошет. А значит, гол забит по всем правилам.

На "Трактор" это решение подействовало самым губительным образом. Ник Бэйлен тут же схлопотал удаление, которое реализовал один из лучших бомбардиров плей-офф Линус Умарк. И тут же Юньков оформил дубль - 3:2 в пользу гостей. На то, чтобы забросить трижды, "Салавату Юлаеву" понадобилось менее четырех минут. И от этого удара челябинцы оправиться, как ни старались, уже не смогли. Игра так и завершилась минимальной победой гостей, которые теперь повели в серии 2:1.