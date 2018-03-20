Марк Цукерберг лишился шести миллиардов долларов из-за скандала

Американский предприниматель Марк Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов из-за снижения курса акций Facebook. Стоимость ценных бумаг снизилась почти на семь процентов, передает ТАСС.

Это произошло в результате действий британской аналитической компании Cambridge Analytica. организация собрала личные данные 50 миллионов пользователей соцсети и разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Общая стоимость акций после падения превышает 68 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга в итоге оценивается в 70,4 миллиарда долларов.