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20.03.2018 04:14
Рубрика: Экономика

Марк Цукерберг лишился шести миллиардов долларов из-за скандала

Американский предприниматель Марк Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов из-за снижения курса акций Facebook. Стоимость ценных бумаг снизилась почти на семь процентов, передает ТАСС.

Заявление об изменении ленты Facebook стоило Цукербергу $2,9 млрд

Это произошло в результате действий британской аналитической компании Cambridge Analytica. организация собрала личные данные 50 миллионов пользователей соцсети и разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Общая стоимость акций после падения превышает 68 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга в итоге оценивается в 70,4 миллиарда долларов.

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