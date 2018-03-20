Сообщения о чистоте воздуха, местах загрязнения и контрмерах МЧС России начало размещать на своем официальном сайте.

В спасательном ведомстве отмечают, что к идее публиковать результаты экомониторинга подвигли участившиеся обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха. Жалобы стали поступать с декабря прошлого года. В последние несколько дней самый большой вал жалоб на неприятный запах и плохое состояние здоровья приходит из Волоколамска.

Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах "Мосэкомониторинга", а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В Волоколамском районе источником загрязнения воздуха является полигон твердых бытовых отходов "Ядрово". С 8 марта там введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Для исправления ситуации главой Волоколамского муниципального района утверждена "дорожная карта" по минимизации выхода токсичных газов с полигона "Ядрово".

В МЧС информируют, что сейчас в круглосуточном режиме организована совместная работа оперативной группы и 2 передвижных лабораторий от Роспотребнадзора и МЧС России. Организована работа двух мобильных постов "Мосэкомониторинга". Решено проверять состояние воздуха в Волоколамском районе раз в три-четыре часа. Все данные проб немедленно поступают в Национальный антикризисный центр МЧС. Та же ситуация в Клину. Там источником загрязнения воздуха является полигон отходов "Алексинский карьер". Начаты работы по экстренной дегазации, проведено бурение 20 скважин. Замеры воздуха в течение суток превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали.