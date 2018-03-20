Медики подтвердили одну из главных опасностей алкоголя

Медики из Европейского общества кардиологов (ESC) в рамках конгресса Европейской ассоциации сердечного ритма представили результаты масштабного исследования, подтвердившего, что употребление алкоголя значительно повышает частоту сердечных сокращений, провоцируя риск развития фибрилляции предсердий - нарушения сердечного ритма.

Специалисты пояснили, что с конца 1970-х годов заявления о связи спиртного с аритмией основывались на "небольших исследованиях и анекдотических доказательствах". Нынешняя же работа специалистов - по сути, первая оценка острых эффектов алкоголя по показаниям электрокардиограммы (ЭКГ), заявили в ESC.

Сообщается, что в исследовании приняли участие более трех тысяч человек, средний возраст которых составил 35 лет. В рамках работы медики учитывали пол добровольцев, наличие сердечных заболеваний и их лечение, а также вредные привычки.

По словам автора исследования доктора Стефана Бруннера, ученые обнаружили четкую линейную связь между потреблением алкоголя и увеличением частоты сердечного ритма. Повышение количества алкоголя усугубляет нарушение частоты сокращения полого мышечного органа, отметили в ESC.

Специалисты считают, что это может быть спровоцировано дисбалансом в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. Такое нарушение является следствие употребления алкоголя.

Сейчас ученые исследуют возможное долгосрочное влияние алкоголя на связь между учащенным сердечным ритмом и болезнями сердца.