Медведев поручил закрепить статус самозанятых

Напомним, что в конце прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил предоставить самозанятым статус индивидуального предпринимателя. Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и Минюсту изучить это предложение. Минэкономразвития позже поддержало идею, а Минфин - нет. По мнению финансового ведомства, у самозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволит им заниматься только определенными видами деятельности. В феврале этого года Минэкономразвития подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых. Для них предполагается введение налога в 6 процентов, который будет расщепляться и перечисляться в Пенсионный фонд и Фонд ОМС.

По оценкам Минтруда, сегодня в нашей стране насчитывается примерно 12 миллионов самозанятых граждан. Росстат утверждает, что таковых 25 миллионов. А эксперты называют цифру в 40 миллионов человек.

В списке сегодняшних поручений Дмитрия Медведева также вопрос совершенствования порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. До 26 июня должен быть подготовлен законопроект об оптимизации определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Главная задача документа - сделать так, чтобы исключить случаи, когда стоимость земли и строений по кадастру превышает рыночную стоимость недвижимости.

До 14 июня Минтруд, Минздрав, Минобрнауки, Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития должны представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. А до 7 мая Минэкономразвития представит план по ускорению роста инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП.

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ до 15 июля утвердить план действий по ускорению роста инвестиций и повышению их доли в ВВП до 25 процентов.