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20.03.2018 19:40
Рубрика: Власть

МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля

Текст: Александр Ленин

МИД России пригласил послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя дипломатического ведомства Марию Захарову. Отмечается, что мероприятие пройдет 21 марта.

"Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", - уточнила директор Департамента информации и печати министерства.

Фото: Александр Юрьев/РИА Новости
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По ее словам, российские дипломаты доведут точку зрения РФ до официальных представителей зарубежных государств и ответят на возможные вопросы.

Захарова акцентировала внимание на том, что в связи с позицией Лондона остается неясным, каким веществом был отравлен Скрипаль. "Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы - непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта на территории города Солсбери. Пострадавшие в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Великобритания настаивает на причастности к преступлению России. Однако Москва отрицает все обвинения в свой адрес.

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