Продолжается информационный шум вокруг отравления бывшего российского полковника Скрипаля и его дочки в Великобритании. Но вопрос: почему спецслужбы этой страны, ведущие расследование преступления, до сих пор не допустили к работе с найденными ими следами отравляющего вещества российских специалистов?

Весьма аргументированно на это ответил информагентству РИА Новости Леонид Ринк, представленный как "один из разработчиков химического оружия", разумеется, в прошлом. Он сказал, что "сразу выяснится, что это не российская технология". Пояснив, что технологии различных стран в производстве одного и того же вещества отличны, и выяснить, где именно "сварили" конкретный яд, для специалистов труда не составит.

Высказывание российского ученого нельзя считать сенсационным. Не только отпечаток человеческого пальца индивидуален. Промышленные изделия тоже имеют свои особенности, причем национальные. Специалистам не составит труда по осколку брони определить, где ее выплавили. При общей схожести компонентов броневой стали, их соотношения, технология плавки и ковки отличны не только в разных странах, но и на разных предприятиях.

Даже ядерный заряд, после его взрыва, можно идентифицировать, хотя в нем как бы все разрушено до атомарного состояния.

Боевые отравляющие вещества, к которым британцы отнесли и вещество, чьими парами будто бы пытались убить Скрипалей, всегда на особом контроле. Причем российские ОВ просмотрены международными экспертами буквально под лупой. Еще с конца 1980-х, когда СССР взял курс на химическое разоружение, международные эксперты буквально дневали и ночевали в нашей стране.

В течение 1990-х они неоднократно бывали на всех российских базах хранения химического оружия, где позже построили предприятия по его уничтожению. Контролировали они и полную утилизацию предприятий, выпускавших все известные виды ОВ. Так что с нашей технологией и составом российских боевых отравляющих веществ зарубежные спецы знакомы очень хорошо. Вполне возможно, что они вывозили из СССР и России образцы всех боевых отравляющих веществ, с которыми соприкасались.

Мы свое химоружие уничтожили полностью, сравняли с землей все производственные мощности по его изготовлению. Нам скрывать нечего. А вот что скрывают британцы? Верно заметил Леонид Ринк: "Образец из Солсбери - это отпечаток пальца для криминалиста". Так чьи же отпечатки так старательно смывают и скрывают в Великобритании? Не свои ли собственные?

Как отметил один из высокопоставленных российских военных, участвовавших в уничтожении химоружия, тот скандал, который раздувает официальный Лондон, возможно, имеет одну цель: втянуть Россию в публичную дискуссию по бинарным отравляющим веществам, подловить на каком-нибудь высказывании и сразу обвинить в том, что мы действительно выпускали бинарное химоружие и до сих пор храним его в неких тайных арсеналах.

Кстати, об этом уже пытался вещать в западной прессе химик-диссидент Вил Мирзоянов, давно уехавший в США.

Не является секретом то, что над бинарными ОВ в 80-е годы активно работали во многих странах. Кстати, в Великобритании бинарное отравляющее вещество под названием А-234 (по британской классификации) синтезировали в Porton Down - крупнейшем в Западной Европе научно-исследовательском центре, специализировавшемся на изучениях и разработках различных видах химического и биологического оружия.

И находится этот центр недалеко от Солсбери, где отравили Скрипалей.

Убийственная опасность бинарного отравляющего вещества в том, что каждый из двух его компонентов абсолютно безопасен. Но стоит их соединить вместе, получается настоящая гремучая смесь, во много раз более ядовитая, чем самое сильное отравляющее вещество - Vх.

Зная ту ситуацию, которая сложилась в СССР к 1990 году, просто глупо говорить о том, что Кремль затевал какое-то темное дело с созданием секретных химических арсеналов. Советской власти было не до того. А после 1991 года финансирование оборонных исследований практически прекратили, ни о каких новых проектах, направленных против Запада, в эпоху Ельцина не могло быть и речи. А с начала 2000 годов в России приступили к плановому и динамичному уничтожению всех запасов химоружия. Под постоянным и строжайшим контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Нельзя исключить, что в то время, как наша страна, следуя международным соглашениям, со своим химоружием расставалась, за океаном и в Великобритании, наоборот, усиленно совершенствовали свои бинарные отравляющие вещества. И, возможно, даже наладили их промышленный выпуск.

Когда расследуют преступление, первый вопрос очевиден - кому это выгодно? В данной мутной истории ответ очевиден - кому угодно, только не Москве.