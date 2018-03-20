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20.03.2018 13:10
Рубрика: В мире

На юге Киргизии появилась аллея "Российской газеты"

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Фото: Евгения Евреинова Фото: Евгения Евреинова
Фото: Евгения Евреинова

В городе Ош - крупнейшем на юге Киргизии - появилась аллея "Российской газеты". 100 стройных березок сотрудники центральноазиатского представительства "РГ" посадили вместе с представителями муниципалитета и российскими дипломатами в одном из старейших в республике парков культуры и отдыха - имени Токтогула. В 2018 году празднуется его 100-летний юбилей.

Фото: Архив "РГ"
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- В тени деревьев этого парка выросло несколько поколений горожан, - утверждает мэр Оша Айтмамат Кадырбаев. - Очень символично, что обновление парка началось с акции "Российской газеты".

По словам генерального консула России в Оше Романа Свистина, "Российская газета" делает очень многое для удержания и развития русского культурного пространства во втором по величине городе Киргизии. "Полагаю, березки для аллеи выбраны не случайно, - отметил он. - Это красивое стройное дерево давно стало символом России".

Акция прошла накануне празднования Нооруза (день весеннего равноденствия, который 21 марта отмечается в ряде стран мира как праздник весны, света и добра) и проведена в поддержку кампании по благоустройству Киргизии, объявленной правительством республики.

Кстати, годом ранее новая березовая аллея украсила Парк Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова в столице Киргизии.


 

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