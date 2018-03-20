На телеэкраны выйдет российская версия сериала "Менталист"

"Тот, кто читает мысли (Менталист)" - российская адаптация популярного американского сериала The Mentalist, который на протяжении семи лет и 151 серии с большим успехом шел на телеканале CBS, был показан в более чем пятидесяти странах мира и завоевал несколько премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Многосерийный фильм "Тот, кто читает мысли (Менталист)" - на Первом канале 26 марта в 21:30, 27-29 марта в 21:35

Главный герой российской версии Даниил Романов - талантливый психолог-практик и манипулятор, много лет выдававший себя за экстрасенса со сверхъестественными способностями. Эти умения, отточенные годами практики, приносили ему славу и деньги. Но ровно до того момента, пока он не перешел дорогу маньяку, в отместку убившему его жену и дочь. Сжигаемый ненавистью и жаждой мщения, Романов приходит консультантом в особый следственный отдел полиции. Он надеется выйти на след преступника. Для него каждое расследование - маленький шаг на этом пути…

Его методы раскрытия преступлений порой не укладываются в рамки полицейской этики и поначалу вызывают неодобрение начальства. Романов может позволить себе откровенно провокационное поведение по отношению к подозреваемым, нелицеприятные вопросы, нелестные высказывания и выворачивание "грязного белья" наружу. Но все же он становится незаменимым в работе.

Сценарий адаптации написал Аркадий Высоцкий ("Доктор Пирогова", "Три дня до весны"). Режиссер-постановщик - Алексей Мурадов, известный по фильмам "Истребители", "Власик", "Жуков", "Течет река Волга". На роль Даниила Романова продюсеры Star Media пригласили израильского актера театра и кино Ехезкеля Лазарова ("Мата Хари"). В роли Екатерины Филатовой снялась актриса Анастасия Микульчина ("А зори здесь тихие…", "Григорий Р.", "Сонька Золотая ручка"). Роли других членов группы исполняют Игорь Оробей (Николай Хныщев), Нодар Сирадзе (Егор Скуратов), Валерия Бурджуа (Елизавета Климова). Начальника следственного отдела играет Александр Мохов.

В российской версии "Менталиста" почти в каждой новой детективной истории зрители увидят известных актеров: таких, как Елена Сафонова, Ирина Ливанова, Ксения Кутепова, Ирина Безрукова, Андрей Руденский, Михаил Богдасаров, Юрий Цурило и других. Действие фильма также адаптировано под российские реалии. И главный герой, Менталист, должен был быть другим, отличающимся от образа, созданного обаятельным актером Саймоном Бейкером. Найти актера, способного по-другому сыграть эту роль, было непросто. Ехезкель Лазаров не говорил по-русски и не понимал русскую речь. Ему дали в помощь "суфлера", который в наушник наговаривал текст по-русски, а актер практически синхронно этот текст повторял - с акцентом и не всегда правильными ударениями, но зато с "русской" артикуляцией. После переозвучки герой заговорил голосом Кирилла Кяро.

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