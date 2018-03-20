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20.03.2018 15:50
Рубрика: В мире

На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину

Текст: Александр Ленин

Украинские неонацисты разрушили памятник генералу армии Николаю Ватутину на Житомирщине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Свои действия вандалы записали на видео и разместили на youtube-канале партии "Национальный корпус", созданной на базе неонацистского подразделения "Азов". На кадрах двое молодых людей крепкого телосложения, орудуя кувалдами, уничтожают мемориальную доску.

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Напомним, что генерал Ватутин в ходе Великой Отечественной войны командовал 1-ым Украинским фронтом, принимал непосредственное участие в освобождении Киева и значительной части украинского государства. Примечательно, что военачальник в феврале 1944 года в результате нападения на него боевиков УПА был ранен. Спустя месяц он скончался.

Добавим, что разрушение памятников героям Великой Отечественной войны происходит на территории Украины не первый раз.
 

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