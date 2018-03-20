На Житомирщине неонацисты разрушили памятник генералу Ватутину

Украинские неонацисты разрушили памятник генералу армии Николаю Ватутину на Житомирщине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Свои действия вандалы записали на видео и разместили на youtube-канале партии "Национальный корпус", созданной на базе неонацистского подразделения "Азов". На кадрах двое молодых людей крепкого телосложения, орудуя кувалдами, уничтожают мемориальную доску.

Напомним, что генерал Ватутин в ходе Великой Отечественной войны командовал 1-ым Украинским фронтом, принимал непосредственное участие в освобождении Киева и значительной части украинского государства. Примечательно, что военачальник в феврале 1944 года в результате нападения на него боевиков УПА был ранен. Спустя месяц он скончался.

Добавим, что разрушение памятников героям Великой Отечественной войны происходит на территории Украины не первый раз.

