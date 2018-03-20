Невероятные оптические иллюзии покорили соцсети

Сербская художница по имени Мирьяна Кика Милошевич рисует красками на теле и создает оптические иллюзии. Необычные работы мастера покорили пользователей интернета.

Мирьяна рисует поверх своего тела новые формы, буквально создавая новую фигуру. Женщина называет себя "иллюзионистом кожи", она использует специальные приемы макияжа, чтобы преображать свою внешность.

На каждое свое произведение художница тратит 6-7 часов, результаты работы она выкладывает на YouTube. На канал подписаны более миллиона пользователей, каждое видео набирает тысячи лайков.