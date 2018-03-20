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20.03.2018 15:39
Рубрика: Экономика

Никифоров: Нет причин делать для Telegram исключение из закона

Текст: Ольга Игнатова

Для популярного мессенджера Telegram не будут делаться исключения при исполнении российских законов. Об этом журналистам заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Фото: depositphotos.com
Пользователи Telegram оказались под угрозой

Как подчеркнул Никифоров, решение Верховного суда о предоставлении мессенджером органам безопасности ключей для расшифровки сообщений обязательно для исполнения. При этом он добавил, что считает некорректным комментировать решение суда, так как Минкомсвязь не является стороной этого судебного спора.

Также Никифоров пояснил, что основатель Telegram Павел Дуров не обращался в ведомство за консультациями.

Напомним, что сегодня Верховный суд России отклонил иск руководства Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ об обязательном предоставлении Федеральной службе безопасности ключей для расшифровки сообщений пользователей. Требование должно быть исполнено в течение 15 суток. Если Telegram не предоставит информацию органам госбезопасности, ему грозит блокировка на территории России.

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