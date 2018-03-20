Новости

Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
Названа предварительная причина взрыва в Мурманске 19:03
В Москве задержан актер из сериала "Последний мент" Анатолий Наряднов 18:55
Под Ульяновском учились бороться с джихад-мобилями 18:55
Исследование: Электрошок вернет подвижность после паралича 18:52
По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело 18:48
"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram 18:40
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 19:43
Рубрика: Власть

Чужого не надо

Патрушев обсудил замещение импорта в России
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в мае Владимиру Путину будет представлен доклад об уходе от импорта в оборонно-промышленном комплексе.

"В условиях осложнения внешнеполитической обстановки и расширения санкций в отношении РФ со стороны США и их союзников решение задач импортозамещения остается приоритетом обеспечения национальной безопасности", - сообщил вчера Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения

По его словам, результаты работы по импортозамещению в ОПК будут доложены президенту России уже через два месяца - в мае, а решение этих задач контролирует Военно-промышленная комиссия РФ. На примере Уральского округа, где проходило совещание, он напомнил, что импортозамещением в ОПК на Урале занимаются 49 предприятий.

"Потенциал этих предприятий должен быть использован и для развития импортозамещения высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - уверен секретарь СБ РФ. В целом на Урале планируется реализовать более 200 проектов по импортозамещению в нефтегазовой сфере, машиностроении, металлургии, медицине, сельском хозяйстве и на транспорте.

"Важно, чтобы выпускаемая в рамках импортозамещения продукция была конкурентоспособна и могла поставляться на экспорт", - подчеркнул Патрушев. По его словам, в округе сохраняется высокая зависимость предприятий нефтегазового комплекса, энергетики, радиоэлектроники, сельского хозяйства от импорта технологий, оборудования и продуктов. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде региональных планов не определены конкретные цели импортозамещения.

В условиях санкций импортозамещение остается приоритетом обеспечения национальной безопасности

В свою очередь, как сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, в настоящее время в Свердловской области реализуется проект по локализации производства самолетов L-410. В Курганской области запущен завод по производству бурового оборудования, в Югре работает завод химических реагентов для нефтесервисных компаний. В Челябинске модернизируют производство металлопроката, ориентированного на экспорт в Европу.

Фото: Россия 24/youtube.com
Минобороны продлило голосование по выбору названий для нового оружия

Еще один вопрос, который обсудили вчера в Екатеринбурге, касался санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и в первую очередь состояния воздуха и воды.

Вместе с тем, по данным Совбеза, именно на Урале более 20 процентов от общего количества источников загрязнения атмосферы в России, а предельно допустимые значения загрязняющих веществ в 2017 году превышали среднероссийские значения. Хуже всего ситуация обстоит в Свердловской и Челябинской областях. В 2017 году более 35 процентов проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения не соответствовали санитарно-химическим требованиям. По данным экологов, это во многом связано со значительным загрязнением реки Оби, ее притоков.

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине