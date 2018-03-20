Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в мае Владимиру Путину будет представлен доклад об уходе от импорта в оборонно-промышленном комплексе.

"В условиях осложнения внешнеполитической обстановки и расширения санкций в отношении РФ со стороны США и их союзников решение задач импортозамещения остается приоритетом обеспечения национальной безопасности", - сообщил вчера Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге.

По его словам, результаты работы по импортозамещению в ОПК будут доложены президенту России уже через два месяца - в мае, а решение этих задач контролирует Военно-промышленная комиссия РФ. На примере Уральского округа, где проходило совещание, он напомнил, что импортозамещением в ОПК на Урале занимаются 49 предприятий.

"Потенциал этих предприятий должен быть использован и для развития импортозамещения высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - уверен секретарь СБ РФ. В целом на Урале планируется реализовать более 200 проектов по импортозамещению в нефтегазовой сфере, машиностроении, металлургии, медицине, сельском хозяйстве и на транспорте.

"Важно, чтобы выпускаемая в рамках импортозамещения продукция была конкурентоспособна и могла поставляться на экспорт", - подчеркнул Патрушев. По его словам, в округе сохраняется высокая зависимость предприятий нефтегазового комплекса, энергетики, радиоэлектроники, сельского хозяйства от импорта технологий, оборудования и продуктов. Кроме того, он обратил внимание на то, что в ряде региональных планов не определены конкретные цели импортозамещения.

В условиях санкций импортозамещение остается приоритетом обеспечения национальной безопасности

В свою очередь, как сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, в настоящее время в Свердловской области реализуется проект по локализации производства самолетов L-410. В Курганской области запущен завод по производству бурового оборудования, в Югре работает завод химических реагентов для нефтесервисных компаний. В Челябинске модернизируют производство металлопроката, ориентированного на экспорт в Европу.

Еще один вопрос, который обсудили вчера в Екатеринбурге, касался санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и в первую очередь состояния воздуха и воды.

Вместе с тем, по данным Совбеза, именно на Урале более 20 процентов от общего количества источников загрязнения атмосферы в России, а предельно допустимые значения загрязняющих веществ в 2017 году превышали среднероссийские значения. Хуже всего ситуация обстоит в Свердловской и Челябинской областях. В 2017 году более 35 процентов проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения не соответствовали санитарно-химическим требованиям. По данным экологов, это во многом связано со значительным загрязнением реки Оби, ее притоков.