Объявлен второй фестиваль детских эссе "Письмо солдату"

Стартовал второй Фестиваль детских эссе "Письмо солдату", который проходит под эгидой Уполномоченного по правам ребенка и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

"Я ученик четвертого класса Призначенской СОШ - Ломаченко Сергей, - пишет десятилетний школьник. - Пишу тебе письмо в Сирию, потому что очень переживаю, чтобы ты вернулся домой к родным живым и здоровым. И может мое письмо сможет хоть как-то поддержать тебя в трудную минуту…. Ты держись, родной! За тебя переживаем и гордимся тобой: не только я, но и вся страна".

Пятиклассник Кирилл Аносенков уверен, что современному солдату надо быть не только сильным физически, но и очень эрудированным. "В наше время много современной техники. При ее использовании требуются глубокие знания… - пишет он в своем письме. - Тебе, конечно, очень трудно там служится. Ты должен жить по строгому распорядку дня: много тренироваться, учиться, постигать военную науку. Но ты не сдавайся, будь терпелив, настойчив".

- Мы организовали этот фестиваль детских писем, чтобы вспомнить страницы истории, сохранить память о солдатах минувших войн и поддержать молодых ребят, которые сегодня несут нелегкую службу по защите Отечества, - рассказывает о проекте главный детский омбудсмен Анна Кузнецова и приглашает ребят принять участие в конкурсе писем-эссе.

Чтобы вы хотели сказать русскому солдату, стоявшему на Бородинском поле в 1812 году? С какими словами вы бы обратились к своему деду или прадеду, который отстоят свободу и независимость нашего Отечества в борьбе с фашистскими захватчиками? А что бы написали солдату будущего?

- Участвуйте в нашем фестивале, напишите письмо солдату любой эпохи, поделитесь своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем России, - продолжает Анна Кузнецова. - Авторов лучших работ мы поощрим памятными подарками, а письма опубликуем и передадим современным солдатам в воинских частях. Ваше письмо сможет доставить радость и частичку душевного тепла тем, кто сегодня несет нелегкую службу защитника Отечества.

До 22 июня письма и рисунки детей, желающих участвовать в фестивале, можно оставлять на сайте проекта в специальной форме. Кроме этого, работы детей можно отправлять по электронной почте press@deti.gov.ru с пометкой "Фестиваль эссе" или почтой по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская площадь, 7 стр. 1.