Сто лет назад Ленин переехал жить и работать в Кремль.

Костяк комендантской службы и в Смольном, и в Московском Кремле - 9-й Латышский стрелковый полк. Фото: Из книги Д.А. Клочкова "На страже российской государственности"

"На страже главной цитадели России" - так называется книга, на страницах которой историки на основании новых документов описывают подробности эвакуации. Есть интригующие открытия. Например, всегда считалось, что переехать в Москву Ленина заставил ряд обстоятельств, но главный фактор - приближение во второй половине февраля германских войск к Петрограду.

Но, согласно архивным документам, еще в январе Совнарком выделил деньги на ремонт Кремля. Более того, как рассказывают исследователи, в январе 1918 года был готов не просто план эвакуации в Москву, но уже распределены кабинеты и квартиры в Кремле!

Книга выйдет этой осенью. "В ней освещен не только период после Октябрьской революции, но и рассказывается об аналогичных структурах, охранявших и обеспечивавших охрану императора и его семьи до 1917 года, охране Временного правительства", - анонсирует один из ее авторов Дмитрий Алексеевич Клочков, писатель и историк.

Работа в разгаре, поэтому вполне возможно, что в общепринятое представление о переносе столицы предстоит вносить коррективы. Ведь со школьного курса истории мы знаем, что в феврале 1918 года из-за наступления германских войск большевистский командир Михаил Бонч-Бруевич (в прошлом царский генерал-лейтенант) трезво оценил ситуацию и сообщил своему младшему брату Владимиру (который возглавлял управления делами советского правительства) об угрозе потери Петрограда.

Последнего и принято считать автором идеи переезда правительства в Москву. Кстати, полностью переезд в Москву завершился только к сентябрю. К тому же объявить о переносе столицы несложно. Совсем иное - сделать так, чтобы город начал выполнять столичные функции. Столица обычно подразумевает наличие главного банка страны и хранилищ золотого запаса.

С российским золотом ситуация непростая. Первую мировую Россия встретила с 1,3 тыс. тонн золота. Часть отправили в Великобританию и в Канаду как гарантии военных кредитов, а также через Финляндию в Стокгольм. Но к моменту октябрьской революции резервы оставались весьма приличные. Золото из Петрограда эвакуировали в Москву, Пензу, Пермь и Нижний Новгород. Фактически оно постоянно перемещалось по стране, наибольшая концентрация золотого запаса произошла в Казани. Откуда в ходе разгоревшейся гражданской войны немалая часть золотых слитков ушла с адмиралом Колчаком в Сибирь. Часть колчаковского золота до сих пор ищут.

Еще одна непременная составляющая столицы - иностранные посольства. Послы самых важных для нас стран (Великобритании, Франции, США и пр.) вслед за большевиками в Москву не поехали. Куда же они взяли курс? Все дружно - в... Вологду. Дуайеном (т.е. лидером) дипкорпуса был американский посол Дэвид Френсис. Он в Москве появлялся в 1918 году только один раз: в мае. Повод был печальный - похороны генконсула США в Москве Мэддина Саммерса (умер от болезни). После чего посол опять вернулся в Вологду, хотя большевики крайне настойчиво уговаривали дипломатов переехать в Москву: вручить Ленину верительные грамоты, открыть посольства.

Послы упорно отказывались.

Ситуация, порой, принимала трагикомичный оборот. В качестве переговорщика Ленин направляет в Вологду известного революционера Карла Радека. Который приходил на встречи с оружием. Послы писали в донесениях, что Радек носит громадный револьвер. Из-за чего очень нервничали и даже грозили достать свое оружие. Сцена почти в булгаковском стиле. Помните, хрестоматийное: "У самих револьверы найдутся!" Но реальность даже превосходила по степени абсурда писательский гротеск. Представьте, 67-летний посол США с мальчишеским задором угрожает Радеку: "Если он снова придет ко мне с револьвером на портупее, я достану свой!" Радек в телеграммах назвал американского посла "накрахмаленным чучелом", о чем последнему было известно. Послы в долгу не оставались. Представитель правительства Великобритании в России Роберт Локкарт описывал посланца Ленина как человека, по внешности являвшего что-то среднее между профессором и бандитом.

Показательно, что когда посла Френсиса спрашивали, что будут делать послы, если в Вологде "станет небезопасно", то он честно отвечал - переедет в Вятку, Пермь, Иркутск, Читу или во Владивосток. Москвы в этом списке не было.

На самом деле Вологда, как место жительства, опасности не представляла. Напротив, здесь дипломатам было довольно комфортно. Сначала они жили в вагонах поездов, на которых приехали. Затем им выделили особняки и квартиры. С продовольствием было неважно, но местные власти помогали, чем могли. Как вспоминают дипломаты, продовольственное снабжение все ухудшалось, однако в городе можно было купить соленья в больших банках, черный хлеб, квас, яйца вкрутую.

Март выдался снежным, Вологду замело, но вологодские власти великодушно не выгоняли иностранцев на уборку снега...

Кстати, вы сейчас совершенно напрасно улыбаетесь.

В революционном Петрограде заморских послов - гоняли. Да еще как.

"От домового комитета мы получили приказ убирать снег, - жалуется в мемуарах жена военно-морского атташе США в Петрограде Полин Кросли. - В приказе так и говорилось: "Мистер Уолтер и Полина Кросли направляются на принудительные работы по уборке снега". Муж объявил, что ни один из нас на эти работы не выйдет и держал у парадной двери заряженный карабин. Говорил, что если нас попытаются заставить, то он окажет сопротивление".

Дипкорпус, правда, предпочитал не отстреливаться от настырных революционных домовых комитетов - пытался отбиваться нотами протеста.

Красные командиры и солдаты, охранявшие в 1918 году Кремль. Фото: Из книги Д.А. Клочкова "На страже российской государственности"

А в Вологде царили благодушие и покой. Во всяком случае, в перерывах между приездами Радека с его мегаревольвером. В итоге Вологда стала дипломатической столицей России. Американское, английское, французское, итальянское, японское, сербское, бразильское и китайское посольства уехали из Вологды в Архангельск через полгода: в ночь на 25 июля. Хотя разрешения на размещение в Архангельске у них не было. Затем последовала их эвакуация из страны, а уже 2 августа при поддержке эскадры в Архангельске высадился 9-тысячный отряд Антанты, началась интервенция...

Дэвид Фрэнсис покинул Россию в ноябре 1918 года, а само посольство США было закрыто в сентябре 1919 года. Следующий посол США - Уильям Буллит - приедет в Советский Союз только в 1933 году. Но зато прибудет уже в Москву.

...Впрочем, что не делается - то к лучшему. Москва весной 1918-го страдала от нехватки помещений. Наркоматы все прибывали. Речь шла не столько о нехватке зданий, сколько об их неготовности к размещению госучреждений. Хотя революция здесь прошла малой кровью (по сравнению с Питером), разрушения были.

Особенно пострадал Кремль, который расстреляли из артиллерии. Из-за чего вождей сначала пришлось размещать в гостиницах. Ленин с 11 до 19 марта руководил страной из "Националя". Затем с Надеждой Константиновной Крупской переезжает во временную двухкомнатную квартиру в Кавалерийском корпусе Кремля. Сестра Мария Ульянова занимает соседнюю квартиру. А 28 марта Ленин с супругой и сестрой переезжает в постоянную 300-метровую (из которой треть - это зал заседаний) квартиру на третьем этаже в Сенатском дворце, которая оставалась закрепленной за ним до самой смерти.

В Москве петроградских вождей поджидали сюрпризы. По воспоминаниям коменданта Кремля Петра Малькова, когда стали налаживать работу Совнаркома, то с изумлением узнали, что Москва уже завела свой Совнарком. Говоря современным языком - создала параллельное правительство, назначив всех комиссаров, до комиссара иностранных дел включительно. Мальков пишет, что Ленин от души смеялся. Но приказал "уничтожить эту нелепость".

Что же касается быта, то условия были сложные.

В "Национале", по воспоминаниям американского журналиста Альберта Вильямса, можно было получить только два блюда на выбор: либо суп и мясо, либо суп и кашу. Вне степени важности клиента: будь он хоть народным комиссаром, хоть чернорабочим. А иногда выбор сокращался до одного блюда, кормили лишь английскими солдатскими консервами.

Несколько контрастны воспоминания Троцкого. То он утверждает, что Кремль встретил их изобилием красной кетовой икры, а в кремлевской столовой лидерам большевиков прислуживали лакеи, работавшие здесь еще при Александре III и Николае II. По другим воспоминаниям Троцкого, в Москве "за обедом подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами".

Впрочем, противоречия в мемуарах вполне объяснимы. "Меню постепенно ухудшалось, по мере израсходования запасов, - уточняет Дмитрий Клочков. - Икра сначала была в избытке из-за запрета на ее экспорт".

Кремль, к слову, мог вообще не стать резиденцией главы государства. Его рассматривали как один из вариантов размещения. В качестве альтернативы был Московский Дворянский институт для девиц благородного звания (у Красных Ворот). Были и другие кандидаты в резиденции. Яков Свердлов настоял на Кремле, Ленин согласился. Ключевую роль сыграли соображения безопасности. Кремлевские стены, хоть и требовали ремонта, но образовывали необходимый для обороны периметр.

Смольный и Кремль роднит одна проблема: из них пришлось выселять "посторонних".

Из Смольного только к концу ноября 1917 года выселили классных дам и последних институток. Тогда же были освобождены и подвальные помещения дворца, в которых содержали "контру" - юнкеров и офицеров, включая младшего брата Николая II - великого князя Михаила Александровича. Сам бывший император во время смены столиц находился под арестом в Тобольске.

Из Кремля последних чужих выселили в конце 1918 года.