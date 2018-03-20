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20.03.2018 11:31
Рубрика: Власть

Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах

Текст: Галина Мисливская

Наблюдатели от общественных палат, которые впервые в истории российских избирательных кампаний вели независимое наблюдение на выборах президента 18 марта, хотят получить законную возможность работать на региональных выборах в сентябре этого года. Об этом рассказал сегодня в ходе Первого форума общественных наблюдателей заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

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"Нельзя сейчас оставлять эту гражданскую активность, надо продолжать дальше, - сказал он. - В сентябре выборы, но закон-то только о выборах президента был. Коллеги наши просят внесения изменений в 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав граждан".

Глава ЦИК Элла Памфилова, которая также принимает участие в работе форума, допускает такую возможность. "Мы не можем сейчас сказать, что примем, успеем, надеюсь, мы такие действия предпримем", - сказала она. При этом Памфилова отметила, что подготовленные общественные наблюдатели могут работать на региональных выборах в рамках действующего законодательства - от партий и кандидатов.

Представители российского парламента готовы включиться в работу. "Это очень хорошая идея", - считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. "Нам предстоит серьезная работа с коллегами в Госдуме", - отметил он и подчеркнул, что основой для законотворчества должен быть общественный запрос.

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В Госдуме инициативу тоже поддержали. "Поправки мы готовы вносить", - заявил председатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. "Можно, конечно, это делать и без закона, но с законом это как-то правильнее", - добавил он.

Напомним, поправки в законодательство о выборах президента России, вводящие независимое общественное наблюдение, были внесены в конце 2017 года. Право направлять своих представителей на участки получили общественные палаты всех уровней. Они подготовили более 146 тысяч наблюдателей, которые следили за процессом выборов главы государства и передавали информацию в специальный Ситуационный центр, который работал с вечера 17 марта. Всего поступило 1723 сообщений о нарушениях, большая часть которых при проверке не подтвердилась.

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