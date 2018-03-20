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20.03.2018 23:59
Рубрика: В мире

Отец экс-разведчика Литвиненко назвал убийцу своего сына

Экс-сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко, который бежал в Великобританию и при странных обстоятельствах умер в 2006 году, был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из "близкого круга" Бориса Березовского, передает РИА Новости со ссылкой на слова отца Литвиненко Вальтера.

Фото: REUTERS
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Как рассказал он в студии Первого канала во вторник, 20 марта, Гольдфарб в 2000 году помог бежавшему из России Александру, чтобы тот смог перебраться из Турции в Великобританию. При этом некоторые причастные к этой истории люди называли Гольдфарба агентом ЦРУ, отметил Вальтер Литвиненко.

Он также добавил, что, по его мнению, сына отравили несколько раз, в том числе в больнице, куда мог проникнуть любой желающий.

Любопытно, что Вальтер Литвиненко, появившись перед камерами, обнял Андрея Лугового, которого в Лондоне подозревают в убийстве Литвиненко. По общепринятой версии, Литвиненко стало плохо именно после чаепития с Луговым. Позже в его организме нашли значительную дозу радиоактивного полония-210. Луговой, являющийся сейчас депутатом Госдумы, все обвинения отрицает.

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