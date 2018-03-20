Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался

Открывший стрельбу в школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд подросток скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа окргуа Сент Мэри Тима Кэмерона. Смерть наступила в больнице в 10:41 по местному времени.

По словам представителя правоохранительных структур, двое других учеников, получивших ранения в результате инцидента, находятся в критическом состоянии.

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром до начала уроков. Стрелок ранил девушку и еще одного ученика, после чего был обезврежен сотрудником учебного заведения.

В настоящее время на территории школы продолжают работать полицейские, ее территория оцеплена.