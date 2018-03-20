Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб

Центризбирком намерен рассмотреть все жалобы, поступившие в ходе выборов президента 18 марта, прежде чем огласить их официальные результаты. Об этом заявила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова в ходе Первого форума общественных наблюдателей в Общественной палате РФ.

"Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями", - сказала она.

Памифлова призвала кандидатов, наблюдателей, других участников избирательного процесса внимательно изучить имеющуюся у них информацию о возможных нарушениях и "отделить зерна от плевел", проверить сведения, убедиться в их достоверности. Глава ЦИК посетовала, что в ходе выборов поступало много ложных сигналов о нарушениях, иногда - намеренно фальсифицированных.

Согласно последним данным ЦИК по состоянию на 11:30, после обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набирает 76,69 процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) - 11,77 процента, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 5,65 процента, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 1,68 процента, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 1,05 процента, Борис Титов (Партия роста) - 0,76 процента, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,68 процента, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,65 процента.

Предварительные результаты голосования Центризбирком объявил вчера, на подведение окончательных закон дает десять дней.