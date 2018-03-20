Памфилова: Результаты выборов президента отменены на семи участках

Зафиксированные в ходе голосования на выборах президента России 18 марта нарушения привели к отмене результатов на семи участках в нескольких регионах страны, сообщает ТАСС.

"Сейчас по семи участкам отменены результаты выборов", - сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, некоторые нарушения готовились осознанно. "Это были провокации фальсификаций", - заявила Памфилова.

Ранее в ЦИК заявляли об отмене результатов выборов на одном из участков в подмосковных Люберцах и пяти участках в трех регионах - Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях.