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20.03.2018 13:00
Рубрика: Власть

Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ожидать доказательств из Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, надо сохранять трезвость ума.

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- Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное, - цитирует слова Пескова ТАСС, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту.

Дмитрий Песков отметил, что "базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости", и что "здесь речь идет о презумпции невиновности".

По словам пресс-секретаря главы государства, заявление Меркель "безусловно, не обнадеживает".

Он также напомнил, что Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения.

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