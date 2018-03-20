Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ожидать доказательств из Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, надо сохранять трезвость ума.

- Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное, - цитирует слова Пескова ТАСС, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту.

Дмитрий Песков отметил, что "базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости", и что "здесь речь идет о презумпции невиновности".

По словам пресс-секретаря главы государства, заявление Меркель "безусловно, не обнадеживает".

Он также напомнил, что Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения.