Успех фильма "Последний богатырь" вдохновил создателей детского конкурса "Синяя птица" на канале "Россия 1" на совместный проект. Напомним, что Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица", в 2017 году получивший премию ТЭФИ как "лучшая развлекательная программа российского телевидения", уже три сезона является одной из самых ярких программ прайм-тайма выходного дня. А теперь в специальном сезоне зрителей ждут сюрпризы: "Синяя птица" отправится в волшебную страну Белогорье, юные участники познакомятся с миром сказок и подружатся с героями фильма "Последний богатырь". На сцену "Синей птицы" наряду с новыми талантами выйдут дети, которые уже выступали в конкурсе, а состав жюри пополнят звезды кино: народные артисты России Сергей Безруков и Елена Яковлева. В финале программы победителю достанется по-настоящему сказочная награда: шанс принять участие в продолжении фильма-сказки "Последний богатырь".

За "сказочность" в проекте отвечает Резо Гигинеишвили. Режиссер "Жары" и "Любви с акцентом" снимает профайлы конкурсантов: по замыслу авторов богатырь Иван знакомится в Белогорье с детьми и провожает их на сцену.

...В дупле старого дерева сидит маленькая девочка. На коленках у нее баян. Такой огромный, что из-за него видны только ее большущие голубые глаза. В монитор кинокамеры на нее смотрит режиссер Резо Гигинеишвили. Пятилетняя Ульяна на съемочной площадке первый раз. Заметно волнуется от пристального внимания к себе такого количества взрослых. И не только она. Каждый профайл - это полноценный киноэпизод со сценарием, героями и декорациями. "Неважно, что снимаешь - короткий клип или полнометражный фильм, - говорит Гигинеишвили, - перфекционизм нужен в каждом кадре. А еще - удовольствие от процесса".

С удовольствием у маленьких артистов все в порядке. Даже в перерывах между дублями они продолжают напевать, пританцовывать, болтать ногами, кидаться золотыми яблочками. Виктор Хориняк (исполнитель роли Ивана-богатыря) с энтузиазмом принимает участие в детских забавах. "Со взрослыми артистами их даже сравнивать бессмысленно, - считает Хориняк, - они живее, энергичнее, непосредственнее! А ведь эти дети не простые, они уже профессионалы. И это тоже чувствуется. В сосредоточенности, умении сконцентрироваться".

В финале программы победителя ждет награда - съемки в продолжении сказки "Последний богатырь"

Для каждого участника предусмотрены отдельная мизансцена и декорации. Объединяет их, пожалуй, только дерево с дуплом - тот самый сказочный портал между Белогорьем и нашим миром, через который в сказку попал сам "последний богатырь". "Нам важно сохранить и передать эстетику и атмосферу фильма", - объясняет Гигинеишвили. И тут же командует на площадке:

- Почему у нас Эмиль стучит палочками? Откуда в Белогорье палочки?! Вот же есть ложки деревянные. Дерево-портал работает и в обратную сторону - с его помощью юные участники конкурса попадают из Белогорья на сцену "Синей птицы".

На этой стороне их встречают Дарья Златопольская, жюри, родители, публика. Конкурсанты поют, играют на музыкальных инструментах, читают стихи, танцуют, демонстрируют чудеса эквилибра и акробатики. Дарья Златопольская спрашивает певицу Катю: "Кого бы ты хотела сыграть в сказке?" "Дочку ведьмы! - отвечает хрупкая Катя. - У меня и смех есть специальный, ведьминский". "Покажи!" - просит Дарья. Юное создание в желтом сарафане в пол, с рукавчиками-фонариками, задорными косичками-бубликами вдруг хохочет демоническим басом...