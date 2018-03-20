Почему Навруз стал русским хитом

День весеннего равноденствия (21 марта) или Навруз (Новый год по астрономическому календарю у иранских и тюркских народов) в Москве из праздника для своих в 90-е сегодня стал праздником для всех.

Точнее, после того как праздник с закрытых площадок переехал на ВДНХ, его посещают десятки тысяч людей. В 2015 году - 25 тысяч человек, в 2017-м - 37,5 тысяч. В 2018 году с учетом гостей из 12 стран ожидается свыше 45 тысяч человек.

Впервые вместе с национальными двориками 12 стран и 27 народов России будет открыт "Русский дворик".

- Так сложилось, что с переформатированием Навруза из праздника для избранных по приглашениям в праздник для всех, - говорит заместитель руководителя департамента национальной политики правительства Москвы Иван Петров. - Навруз стал московским хитом - еще одним Новым годом, но весной, куда вход свободен для всех желающих, а Москва стала не только гостем, но и хозяином обновленного Навруза.

Навруз-байрам на ВДНХ - это марафонский забег песен, танцев, традиционной азиатской борьбы, конкурс национальных кухонь, фестиваль плова и конкурс сумелек - приготовления главного праздничного блюда Навруза.

- По легенде, праздник родился восемь-десять тысяч лет назад, - рассказывает глава Центра российско-киргизских отношений Джамилахан Бегиева, - когда первый сумелек мать бедного семейства приготовила из того, что осталось - из проросших зерен и пропаренных камней, чудом ставших зернами благополучия. С тех пор сумелек - символ праздничного блюда и обновления. И хотя в ряде стран раздаются голоса о том, что Навруз, рожденный зароастрийцами, не соответствует мусульманским традициям, мы помним, что ислам мы приняли позже, а Навруз он, как Новый год и проросшие зерна. Его, как весну, не отменить.

Московский Навруз в последние годы на одной площадке собирает веками накопленные традиции и обычаи разных народов. Народы Кавказа показывают праздник "Белого платка" или девочки на выданье, народы Закавказья - праздник "Папахи" или джигита, тюрки - парад хлебного кваса и плова, таджики - "Ночь обновления" или забаву прыгания через костер, а все вместе - обычай Всепрощения, который напоминает православное "Прощенное воскресение".

- Московский Навруз потому и стал хитом, - считает искусствовед и этнограф из Дагестана Фатима Гаммадова, - что собирает культуры и народы вместе. Праздник в Москве как безразмерный сосуд - много стран, еще больше народов, куча рецептов приготовления плова и сумелека. Теперь есть рецепт русского плова. Мне кажется, что это и есть рецепт праздника духовного сближения культур и народов.

Досье "РГ"



Навруз родился 8-10 тысяч лет назад. Статус праздника обрел в Ахемединской империи (Ближний Восток). В 2009 году по решению ЮНЕСКО включен в Список культурного наследия человечества.