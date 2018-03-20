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20.03.2018 17:24
Рубрика: В мире

Почему Николя Саркози оказался под стражей

Текст: Андрей Васильев
Французская полиция взяла под стражу экс-президента республики Николя Саркози. Он был задержан и доставлен в отделение судебной полиции города Нантер, где его допрашивали представители Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями.

В течение 48 часов бывшему главе государства, которого подозревают в получении незаконного финансирования своей предвыборной кампании 2007 года, могут быть предъявлены обвинения.

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Расследование этого громкого дела началось в апреле 2013 года: через год после того, как французский сайт "Медиапарт" опубликовал два документа, согласно которым Саркози якобы получил 50 миллионов евро для финансирования своей президентской кампании от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

А в ноябре 2016 года дело приняло новый оборот: франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин признался, что перевез пять миллионов евро наличными из Триполи в Париж в конце 2006 - начале 2007 года и будто бы через посредника передал их Николя Саркози, который тогда занимал пост министра внутренних дел.

В документах бывшего ливийского министра нефти Чокри Ганема, скончавшегося в 2012 году, по данным следствия, также были обнаружены упоминания о таких выплатах. Бехир Салех, финансист, близкий к Каддафи, признался французской газете "Монд", что о финансировании кампании Саркози ему рассказывал сам ливийский лидер.

"Саркози говорит, что не получал денег. Я больше верю Каддафи, чем Саркози", - заявил журналистам Салех.

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Тем временем в Лондоне арестовали предпринимателя Александра Джухри, которого французские следователи подозревают в причастности к этому делу и ждут возможности его допросить. Слушания об экстрадиции бизнесмена во Францию назначены на июль.

По данным французских СМИ, еще несколько чиновников также рассказали об имеющихся у них доказательствах незаконного финансирования президентской кампании 2007 года во Франции.

Интересно, что это не единственное дело, заведенное в отношении Саркози. Его подозревают в нелегальном финансировании еще одной кампании, правда, провалившейся. В 2012 году пиар-агентство "Бигмалион" оформляло предвыборные собрания как внутрипартийные мероприятия.

Счета выставлялись к оплате партии "Союз за народное движение", а не штабу кандидата. Все эти махинации, по мнению следователей, позволили скрыть не менее 10 миллионов евро.

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