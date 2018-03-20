Ювелирам предложили маркировать камни-вставки, а подлинность бриллиантов проверять в магазине на разработанном в России портативном детекторе. Идею поддержали в минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС), но она наткнулась на множество препятствий, в том числе отсутствие классификации камней-вставок.

О том, что в России появилась технология, способная нанести нанометку на камень, которую можно разглядеть только при 500-кратном увеличении, рассказал директор ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" Владимир Бланк на заседании общественного экспертного совета при Пробирной палате. Институт вместе с Росстандартом и Алмазным научно-технологическим центром готов разработать подход к аттестации алмазов, включая методы испытаний и идентификации, сертифицированные средства измерений и контроля, а также систему маркировки из них, заявил Бланк.

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что двигаться в сторону идентификации подлинности ювелирного украшения - со вставкой или без - правильно. В свою очередь начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС Ольга Чепурина призвала для начала заняться классификацией камней. Ее в России нет, хотя у ювелиров в ходу деление на четыре категории: драгоценный камень, который прошел процедуру облагораживания или не проходил ее, синтетика и имитация. Подготовка к введению маркировки может занять до девяти месяцев, обкатка технологии - еще год.

Следить за защитой прав потребителей ювелирных украшений должна Пробирная палата, считают эксперты

На российском рынке около 20 процентов драгоценных камней поддельные, оценил исполнительный директор Ассоциации ювелиров ЕАЭС Вадим Серов. В категории полудрагоценных камней доля подделки - 70-75 процентов, добавил гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Поэтому маркировать следует все категории. Чепурина напомнила, что введение маркировки шуб и меха показало: участники рынка ошиблись в оценках "серого сегмента" на несколько порядков, и призвала относиться к этим цифрам скептически.

Закон требует от ювелиров информировать потребителя о происхождении вставки в украшении, если речь идет о драгоценном камне. Гильдия ювелиров просила минфин сделать это обязательным для всех камней, но получила отрицательный отзыв. Теперь для усиления контроля Уткин предлагает передать функцию мониторинга защиты прав потребителей ювелирных изделий Пробирной палате вместо Роспотребнадзора, так как последний этим практически не занимается в силу специфики вопроса.