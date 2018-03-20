Новости

Трамп назвал "очень хорошим" свой разговор с Путиным 20:24
Жертвами обстрела боевиков стали 24 жителя Дамаска 20:22
Росавиация пояснила, какие Ан-148 не могут летать 20:06
В Англии хотят переименовать город в честь Дэвида Боуи 20:02
Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух 20:00
Минфин может разместить евробонды в евро и юанях 19:47
Блокчейн будут использовать в сфере интеллектуальной собственности 19:44
МИД РФ пригласил послов зарубежных государств обсудить дело Скрипаля 19:40
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка 19:35
Метрополитен Москвы поможет раненому сотруднику службы безопасности 19:33
Владимир Мединский выступил в поддержку документального кино 19:27
Во взорвавшемся доме в Мурманске заблокировало несколько жильцов 19:21
Открывший стрельбу в американской школе подросток скончался 19:19
В баскетбольной Единой лиге обострилась борьба за плей-офф 19:16
Названа предварительная причина взрыва в Мурманске 19:03
В Москве задержан актер из сериала "Последний мент" Анатолий Наряднов 18:55
Под Ульяновском учились бороться с джихад-мобилями 18:55
Исследование: Электрошок вернет подвижность после паралича 18:52
По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело 18:48
"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга 18:45
Актриса из "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы 18:42
Александр Лукашенко объяснил, почему не заводит блог в Instagram 18:40
ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси 18:34
Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 18:30
Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 18:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 18:43
Рубрика: Экономика

Лучше в казну

Покупателей хотят лишить неустойки за некачественный товар
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
Ретейлеры стали все чаще жаловаться на "потребительский экстремизм". Клиенты злоупотребляют своими правами, а расплачиваться за это приходится продавцам. Последних эта ситуация категорически не устраивает, и они готовы менять Закон "О защите прав потребителей". Такое обращение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже направила в Роспотребнадзор.

Одна из схем такова - человек покупает дорогостоящий гаджет и выводит его из строя, например, "подогрев" в микроволновке. После этого идет в суд и заявляет, что давно обратился к продавцу с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но тот даже не ответил на обращение. Забегая вперед, отметим, что продавец на самом деле претензию в глаза не видел.

Как уберечься от мошенников при покупке товаров онлайн

Дальше вступает в действие статья 23 закона, обязывающая продавца за нарушение 10-дневного срока возврата денег в таких случаях выплатить клиенту неустойку в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки. Получаются вполне приличные суммы: так, годовая неустойка за смартфон ценой 90 тысяч рублей составит 418 тысяч. И это не все: согласно статье 13 того же закона магазину полагается административный штраф, равный половине суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в данном случае - 209 тысяч рублей. К тому же магазин должен компенсировать расходы на экспертизу, которую провел потребитель, чтобы доказать, что гаджет не работает. Таким образом, "прибыль пострадавшего" составит 300 процентов.

В нескольких регионах, например, в Самарской области, эта проблема приобрела массовый характер, утверждает исполнительный директор АКИТ Артем Соколов. Ключевой элемент схемы - "липовое" уведомление продавца. Вариантов много: обращение можно отправить на старый адрес магазина, который переехал или закрылся, а можно просто принести в магазин конверт с пустым листом бумаги - продавец распишется в получении, и не важно, что в конверте ничего нет, объясняет Соколов.

Ключевой элемент схемы - "липовое" заявление продавцу с требованием вернуть деньги за товар

По его словам, схему придумали юристы, в судах фигурируют одни и те же фамилии. АКИТ направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность изменить закон, чтобы продавец выплачивал денежную компенсацию и неустойку в полном объеме в пользу государства, а не потребителя. В Роспотребнадзоре "Российской газете" сообщили, что рассматривают это обращение.

Защитники прав потребителей считают, что есть конкретные случаи злоупотребления законом, но о "потребительском экстремизме" применительно к российской практике говорить пока рано. "Потребитель всегда прав, когда выигрывает дело в суде, - категоричен председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Просто отдавать деньги никто не любит". Компании, выдвигающие подобные жалобы, попросту не уважают своих покупателей, полагает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. "Я сталкивался с историями, когда кто-то, обнаружив таракана в продуктах, пытался заработать на этом сотни тысяч рублей, - говорит он. - Это действительно можно расценивать как потребительский экстремизм. Но все подобные случаи в итоге не приводили к обогащению покупателя".

Главное сегодня

Путин: Россия продолжит выступать за спорт без двойных стандартов
РФ призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование
Памфилова: Итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб
Рябков: Москва встревожена случаями постановочных химинцидентов в Сирии
Надежда Савченко назвала "позорной" нынешнюю власть на Украине