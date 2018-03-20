Ретейлеры стали все чаще жаловаться на "потребительский экстремизм". Клиенты злоупотребляют своими правами, а расплачиваться за это приходится продавцам. Последних эта ситуация категорически не устраивает, и они готовы менять Закон "О защите прав потребителей". Такое обращение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) уже направила в Роспотребнадзор.

Одна из схем такова - человек покупает дорогостоящий гаджет и выводит его из строя, например, "подогрев" в микроволновке. После этого идет в суд и заявляет, что давно обратился к продавцу с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но тот даже не ответил на обращение. Забегая вперед, отметим, что продавец на самом деле претензию в глаза не видел.

Дальше вступает в действие статья 23 закона, обязывающая продавца за нарушение 10-дневного срока возврата денег в таких случаях выплатить клиенту неустойку в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки. Получаются вполне приличные суммы: так, годовая неустойка за смартфон ценой 90 тысяч рублей составит 418 тысяч. И это не все: согласно статье 13 того же закона магазину полагается административный штраф, равный половине суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в данном случае - 209 тысяч рублей. К тому же магазин должен компенсировать расходы на экспертизу, которую провел потребитель, чтобы доказать, что гаджет не работает. Таким образом, "прибыль пострадавшего" составит 300 процентов.

В нескольких регионах, например, в Самарской области, эта проблема приобрела массовый характер, утверждает исполнительный директор АКИТ Артем Соколов. Ключевой элемент схемы - "липовое" уведомление продавца. Вариантов много: обращение можно отправить на старый адрес магазина, который переехал или закрылся, а можно просто принести в магазин конверт с пустым листом бумаги - продавец распишется в получении, и не важно, что в конверте ничего нет, объясняет Соколов.

Ключевой элемент схемы - "липовое" заявление продавцу с требованием вернуть деньги за товар

По его словам, схему придумали юристы, в судах фигурируют одни и те же фамилии. АКИТ направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность изменить закон, чтобы продавец выплачивал денежную компенсацию и неустойку в полном объеме в пользу государства, а не потребителя. В Роспотребнадзоре "Российской газете" сообщили, что рассматривают это обращение.

Защитники прав потребителей считают, что есть конкретные случаи злоупотребления законом, но о "потребительском экстремизме" применительно к российской практике говорить пока рано. "Потребитель всегда прав, когда выигрывает дело в суде, - категоричен председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Просто отдавать деньги никто не любит". Компании, выдвигающие подобные жалобы, попросту не уважают своих покупателей, полагает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. "Я сталкивался с историями, когда кто-то, обнаружив таракана в продуктах, пытался заработать на этом сотни тысяч рублей, - говорит он. - Это действительно можно расценивать как потребительский экстремизм. Но все подобные случаи в итоге не приводили к обогащению покупателя".