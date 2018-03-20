Новости

Эрдоган обвинил США в поставках оружия сирийским террористам 13:30
В Кремле не считают недружественным отсутствие поздравлений от Трампа 13:30
Петербургский музей "Спас на Крови" запустил экскурсии для слепых 13:26
Польские националисты сожгли портреты Бандеры и украинские флаги 13:26
В Кремле не будут участвовать в обсуждении скандала с Макаревичем 13:24
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней 13:21
В центре Кишинева прогремел взрыв: есть погибшие 13:15
В Москве в апреле пройдет общегородской весенний месячник 13:10
На юге Киргизии появилась аллея "Российской газеты" 13:10
В Заполярье пятилетняя девочка погибла в ДТП с 11 машинами 13:08
Песков призвал не перевирать фразу Макаревича 13:06
БГУ привезет на Петербургскую техническую ярмарку 30 новинок 13:04
Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing "нашелся" на картах Google 13:04
В Петербурге завели дело на стрелявшего в полицейских водителя 13:03
Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля 13:00
В Ленобласти завели дело на банду похитителей людей 12:48
На покупку квартиры в Москве понадобится больше 9 лет 12:46
В Перми изъяли 9000 бутылок поддельного коньяка и текилы 12:44
В Петербурге из-за гриппа школьные каникулы начнутся раньше 12:35
Минприроды одобрило четыре участка для поиска алмазов в Поморье 12:32
Красноярский край получит больше всего средств на повышение зарплат 12:30
В Татарстане в ДТП с маршруткой погибли два человека 12:29
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ 12:24
Volkswagen почти полностью показал новый Touareg 12:22
Росавтодор не отказывается от планов по реконструкции Щелковского шоссе 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
20.03.2018 13:26
Рубрика: В мире

Польские националисты сожгли портреты Бандеры и украинские флаги

Текст: Юрий Когалов

Польские националисты сожгли портреты Бандеры и украинские флаги возле здания посольства Украины в Варшаве. Как передают СМИ, манифестанты развернули плакаты с лозунгами: "СтопАнтиполонизм", "Защити правду", "Бандеровец - не мой брат", "Убийца - Шухевич, Бандера - преступник".

Венгрия осудила планы Украины расположить военных в Закарпатье

Как заявил глава "Национального движения" Роберт Винницкий, эта акция стала ответом на недавнее антипольское выступление украинских националистов. "Во Львове было проявление того, чего не должно быть в цивилизованном мире! Мы спрашиваем у польского правительства, что оно делает, сегодня, когда в Украине прославляется культ гитлеровских убийц", - заявил Винницкий.

Украинское посольство осудило манифестацию, обвинив ее участников в "антиукранской пропаганде".

Напомним, в начале марта в Львове около тысячи радикалов приняли участие в факельном шествии по случаю 68-й годовщины гибели главаря УПА Романа Шухевича. Они развернули баннер "Город Львов - не для польских панов!". Кроме того, 13 марта возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове прогремел взрыв. В результате никто не пострадал, надгробия также не были повреждены, но Варшава потребовала найти и наказать виновных.

Главное сегодня

Общественные наблюдатели просят разрешить им работать на региональных выборах
Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру
Шувалов: Россия может "закрутить спираль" экономического роста
Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля