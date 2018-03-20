Польские националисты сожгли портреты Бандеры и украинские флаги возле здания посольства Украины в Варшаве. Как передают СМИ, манифестанты развернули плакаты с лозунгами: "СтопАнтиполонизм", "Защити правду", "Бандеровец - не мой брат", "Убийца - Шухевич, Бандера - преступник".

Как заявил глава "Национального движения" Роберт Винницкий, эта акция стала ответом на недавнее антипольское выступление украинских националистов. "Во Львове было проявление того, чего не должно быть в цивилизованном мире! Мы спрашиваем у польского правительства, что оно делает, сегодня, когда в Украине прославляется культ гитлеровских убийц", - заявил Винницкий.

Украинское посольство осудило манифестацию, обвинив ее участников в "антиукранской пропаганде".

Напомним, в начале марта в Львове около тысячи радикалов приняли участие в факельном шествии по случаю 68-й годовщины гибели главаря УПА Романа Шухевича. Они развернули баннер "Город Львов - не для польских панов!". Кроме того, 13 марта возле польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище в Львове прогремел взрыв. В результате никто не пострадал, надгробия также не были повреждены, но Варшава потребовала найти и наказать виновных.