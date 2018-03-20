Умер последний самец северного белого носорога

Единственный на Земле самец северного белого носорога по кличке Судан был усыплен работниками природного парка Ol Pejeta в Кении. К эвтаназии ветеринары были вынуждены прибегнуть из-за тяжелой болезни редкого животного. Об этом сообщает общественная природозащитная организация Helping Rhinos.

"Печальное объявление. Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что Судан, последний самец северного белого носорога, скончался вчера после того, как его состояние значительно ухудшилось", - написали в Twitter сотрудники организации.

На момент гибели редкому носорогу было 44 года. Экологи отмечают, что ветеринары решились на усыпление поскольку из-за мучительной болезни животное, не могло стоять на ногах и страдало от сильных болей.

Теперь на планете остались только две самки северного белого носорога Наджин и Фату.

Организация Helping Rhinos приступила к сбору пожертвований для научных исследований по созданию из генетического материала Судана с помощью экстракорпорального оплодотворения детенышей северного белого носорога. Иначе данный вид животных может исчезнуть на планете.