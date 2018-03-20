Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у России

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что поставки катарского газа обойдутся Украине гораздо дороже, чем закупки у России. Так эксперт прокомментировал заявление президента Петра Порошенко, который сообщил о готовности Катара поставлять газ на украинскую территорию. Поставки могут идти через Польшу или по турецкому маршруту через Босфор.

Юшков, передает РИА Новости, отметил, что для того, чтобы катарский газ пришел на Украину, ей необходимо построить у себя СПГ-терминал, либо качать через другие страны - оба эти варианта обойдутся дороже, чем закупки у "Газпрома". Аналитик также обращает внимание на нежелание Турции пропускать СПГ-танкеры через свои воды. То есть, сначала вопрос нужно будет решить с Анкарой. Если, по словам Игоря Юшкова, Киев пойдет по пути поставок катарского газа через Польшу, то нужно будет оплатить сам газ, перевалку в Польше и доставку до Украины.

"Рассчитывать, что это будет выгоднее, чем трубопроводные поставки, Украине не приходится. Вероятно, катарский газ обойдется в полтора раза дороже, чем у "Газпрома", - заключил эксперт.