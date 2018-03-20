Правительство выделило деньги на повышение МРОТ

На повышение зарплат бюджетникам выделено 20 миллиардов рублей.

Распоряжением правительства деньги распределены по регионам. Документ опубликован на сайте правительства России.

Средства выделены из Резервного фонда. И пойдут они на то, чтобы довести минимальную зарплату работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума в 11,2 тысячи рублей. Это должно произойти с 1 мая этого года.

Больше всего денег получит Красноярский край - один миллиард 62,7 миллиона рублей, Алтайский край - 906,9 миллиона, Иркутская область - 715,8 миллиона, Республика Башкортостан - 790,2 миллиона.

Закон о доведении впервые в истории новейшей России минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума подписал президент страны Владимир Путин две недели назад. Вице-премьер Ольга Голодец уже призвала работодателей частных компаний быть готовыми к повышению МРОТ с 1 мая этого года и сделать это качественно. Также Голодец отметила, что рост доходов населения - одна из главных задач на сегодняшний день, поскольку низкие доходы людей - это серьезный ограничитель для экономики.

Как уже писала "РГ", повышение зарплат коснется четырех миллионов человек. Столько получают у нас минимальную зарплату, которая теперь вырастет почти в полтора раза. С 7 800 до 11 163 рублей (у северян она больше с учетом надбавок). Столько же составляет и прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного россиянина, установленный в прошлом году. Когда ПМ будет расти - увеличится и МРОТ. Если же он будет уменьшаться, зарплата останется без изменений.

Благодаря росту минимального размера оплаты труда увеличатся и пособия по беременности и родам неработающих женщин. Напомним, с 1 января этого года МРОТ уже подняли до 9 489 рублей.