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20.03.2018 19:15
Рубрика: Экономика

Прибавка к маю

Правительство выделило деньги на повышение МРОТ
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7521 (58)
На повышение зарплат бюджетникам выделено 20 миллиардов рублей.

Распоряжением правительства деньги распределены по регионам. Документ опубликован на сайте правительства России.

Средства выделены из Резервного фонда. И пойдут они на то, чтобы довести минимальную зарплату работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума в 11,2 тысячи рублей. Это должно произойти с 1 мая этого года.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Работодателей призвали быть готовыми к повышению зарплат с 1 мая

Больше всего денег получит Красноярский край - один миллиард 62,7 миллиона рублей, Алтайский край - 906,9 миллиона, Иркутская область - 715,8 миллиона, Республика Башкортостан - 790,2 миллиона.

Закон о доведении впервые в истории новейшей России минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума подписал президент страны Владимир Путин две недели назад. Вице-премьер Ольга Голодец уже призвала работодателей частных компаний быть готовыми к повышению МРОТ с 1 мая этого года и сделать это качественно. Также Голодец отметила, что рост доходов населения - одна из главных задач на сегодняшний день, поскольку низкие доходы людей - это серьезный ограничитель для экономики.

Как уже писала "РГ", повышение зарплат коснется четырех миллионов человек. Столько получают у нас минимальную зарплату, которая теперь вырастет почти в полтора раза. С 7 800 до 11 163 рублей (у северян она больше с учетом надбавок). Столько же составляет и прожиточный минимум (ПМ) трудоспособного россиянина, установленный в прошлом году. Когда ПМ будет расти - увеличится и МРОТ. Если же он будет уменьшаться, зарплата останется без изменений.

Благодаря росту минимального размера оплаты труда увеличатся и пособия по беременности и родам неработающих женщин. Напомним, с 1 января этого года МРОТ уже подняли до 9 489 рублей.

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